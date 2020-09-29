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29 вересня 2020, вівторок, 09:00 6
Суспільство 2020-09-29T12:00:04+03:00
Українські Новини
На Заході України пройдуть зливи. Рятувальники попередили про підйом води в річках

На Заході України пройдуть зливи. Рятувальники попередили про підйом води в річках

Анна Рудык
Погода, дснс, погіршення погоди, штормове попередження, підняття рівня води
Річка Прут. Фото: Вікіпедія
Річка Прут. Фото: Вікіпедія

Сьогодні, 29 вересня, за прогнозом погоди в західних областях України очікуються сильні дощі, в зв'язку з якими рівень води в річках  може підвищитися до 1,5 м. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, повідомляється, що на Заході України пройдуть значні, місцями сильні дощі.

"За даними Укргідрометцентру, в зв'язку з очікуваними значними, місцями сильними дощами, ввечері 29 та протягом 30 вересня - 1 жовтня на річках басейнів Прута та Сірет, очікується підвищення рівнів води на 0,5 - 1,5 м над рівнями на 8 годину 28 вересня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що при сильних дощах в гірських районах можливе формування значного схилового стоку і локальних селевих потоків.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні Україну накриє потужна магнітна буря. Крім того, в перший день жовтня утримається збуджена магнітосфера.

Водночас за прогнозом погоди, в жовтні в Україні очікуються морози до -4 і снігопади.

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