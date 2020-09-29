За продаж електронних сигарет неповнолітнім можуть ввести штраф до 23,8 тис. гривень

Верховна Рада має намір ввести штраф до 23,8 тис. гривень за продаж електронних сигарет особам, які не досягли 18-річного віку.

За прийняття законопроєкту №3628 за основу проголосували 272 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Документом передбачено введення штрафу за продаж електронних сигарет і рідин, які використовуються в електронних сигаретах не досягли 18 років особам.

Так, пропонується ввести штраф від 6,8 тис. гривень до 13,6 тис. гривень (400-800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) за торгівлю електронними сигаретами і рідинами, використовуваними в електронних сигаретах з особами, які не досягли 18 років особам, з рук - від 6,8 тис. гривень до 13,6 тис. гривень (400-800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) з конфіскацією предметів торгівлі та виторгу, одержаного від продажу предметів торгівлі, а за ті ж дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, - від 13,6 тис. гривень до 23,8 тис. гривень (800 - 1 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) з конфіскацією предметів торгівлі.

Також в законопроєкті наголошується, що на час проведення масових заходів сільські ради і міськради в межах відповідної адміністративної території можуть заборонити або обмежити вживання електронних сигарет.

У разі прийняття закон набуде чинності з 1 січня 2021 року.

Як повідомляли Українськi Новини, депутат від фракції "Слуга народу" Євген Шевченко пропонує Верховній Раді заборонити продаж алкоголю і сигарет у роздрібних магазинах на всій території України з 22:00 до 10:00.

Раніше в США зафіксовано першу смерть від хвороби легенів у чоловіка, який використовував електронні сигарети.

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