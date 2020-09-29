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29 вересня 2020, вівторок, 14:42 8
Верховна Рада і партії 2020-09-29T15:45:02+03:00
Українські Новини
За продаж електронних сигарет неповнолітнім можуть ввести штраф до 23,8 тис. гривень

За продаж електронних сигарет неповнолітнім можуть ввести штраф до 23,8 тис. гривень

Валерия Драгомирова
Верховна Рада, Електронні сигарети, продаж електронних сигарет
Електронна сигарета. Фото: pixabay
Електронна сигарета. Фото: pixabay

Верховна Рада має намір ввести штраф до 23,8 тис. гривень за продаж електронних сигарет особам, які не досягли 18-річного віку.

За прийняття законопроєкту №3628 за основу проголосували 272 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Документом передбачено введення штрафу за продаж електронних сигарет і рідин, які використовуються в електронних сигаретах не досягли 18 років особам.

Так, пропонується ввести штраф від 6,8 тис. гривень до 13,6 тис. гривень (400-800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) за торгівлю електронними сигаретами і рідинами, використовуваними в електронних сигаретах з особами, які не досягли 18 років особам, з рук -  від 6,8 тис. гривень до 13,6 тис. гривень (400-800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) з конфіскацією предметів торгівлі та виторгу, одержаного від продажу предметів торгівлі, а за ті ж дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, - від 13,6 тис. гривень до 23,8 тис. гривень  (800 - 1 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) з конфіскацією предметів торгівлі.

Також в законопроєкті наголошується, що на час проведення масових заходів сільські ради і міськради в межах відповідної адміністративної території можуть заборонити або обмежити вживання електронних сигарет.

У разі прийняття закон набуде чинності з 1 січня 2021 року.

Як повідомляли Українськi Новини, депутат від фракції "Слуга народу" Євген Шевченко пропонує Верховній Раді заборонити продаж алкоголю і сигарет у роздрібних магазинах на всій території України з 22:00 до 10:00.

Раніше в США зафіксовано першу смерть від хвороби легенів у чоловіка, який використовував електронні сигарети.

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