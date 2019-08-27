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27 серпня 2019, вівторок, 22:50 6
Америка 2019-08-27T23:30:12+03:00
Українські Новини
У США зафіксовано першу смерть людини, що використовує електронні сигарети

У США зафіксовано першу смерть людини, що використовує електронні сигарети

У США зафіксовано першу смерть від хвороби легенів у чоловіка, який використовував електронні сигарети. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила в. о. охорони здоров'я Уляна Супрун.

Так, Супрун повідомила, що в штаті Іллінойс чоловік потрапив у лікарню з серйозною респіраторною хворобою.

Крім того, за останні 2 місяці в США зафіксували 193 випадки, схожі на це.

У всіх хворих був кашель, задишка, втома і навіть діарея і блювота. У деяких найбільш тяжких пацієнтів виявили пошкодження легенів.

"Потенційну загрозу бачать в речовинах, які входять до складу рідини для заправки вейпів та інших електронних пристроїв для куріння. Є багато різновидів цих пристроїв і рідин, що мають велику кількість компонентів. Деякі з них можуть бути безпечними, деякі - ні. Що саме вдихає людина під час куріння електронного пристрою або вейпа — невідомо", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що МОЗ України має намір на законодавчому рівні ввести поняття електронних сигарет, регулювати зміст ароматизаторів і обмежити продаж тютюну.

Як повідомляли Українські Новини, в США закликають визнати електронні сигарети менш шкідливими порівняно із звичайними.

Раніше в США від вибуху електронної сигарети загинув чоловік.

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