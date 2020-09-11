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11 вересня 2020, пʼятниця, 13:57 9
Верховна Рада і партії 2020-09-11T15:15:02+03:00
Українські Новини
У Раді хочуть заборонити магазинам продавати алкоголь і сигарети вночі

У Раді хочуть заборонити магазинам продавати алкоголь і сигарети вночі

Ольга Фандорина
Євген Шевченко, продаж алкоголю, законопроєкт
Алкоголь. Фото: pixabay
Алкоголь. Фото: pixabay

Тоді як в Україні за 2 роки вартість алкогольних напоїв зросла до 20%, депутат від фракції "Слуга народу" Євген Шевченко пропонує Верховній Раді заборонити продаж алкоголю і сигарет у роздрібних магазинах на всій території України з 22:00 до 10:00.

Відповідний законопроєкт №4058 був зареєстрований в парламенті 7 вересня, передають Українські Новини.

Згідно з документом, пропонується заборонити роздрібну торгівлю пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, столовими винами, а також тютюновими виробами (в тому числі електронними сигаретами і рідинами до них) з 22:00 до 10:00.

Заборона не поширюватиметься на кафе, бари, ресторани, інші заклади громадського харчування.

Як повідомляли Українськi Новини, в березні 2018 року Верховна Рада надала органам місцевого самоврядування спеціальні повноваження встановлювати в межах відповідної адміністративної території обмеження або заборона на продаж суб'єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, столових вин в певний час доби.

 Київська міська рада в 2016 році вже приймала рішення про заборону реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива в стаціонарних об'єктах торгівлі (магазинах і торгових мережах) з 23:00 до 10:00.

 

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