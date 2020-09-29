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29 вересня 2020, вівторок, 08:56 9
Верховна Рада і партії 2020-09-29T09:45:02+03:00
Українські Новини
Заборона продажу електронних сигарет неповнолітнім, вибори і держслужба: чим займуться депутати у вівторок

Заборона продажу електронних сигарет неповнолітнім, вибори і держслужба: чим займуться депутати у вівторок

Надежда Комендантова
Верховна Рада, Депутати Верховної Ради, Електронні сигарети, Порядок денний, держслужба, засідання Ради
Верховна Рада.
Верховна Рада.

Верховна Рада, яка має намір 20 жовтня ухвалити проєкт держбюджету-2021 першому читанні, у вівторок, 29 вересня, розгляне законопроєкт №3628 про заборону продажу електронних сигарет і рідин, які в них використовуються, які не досягли 18 років особам.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Для включення до порядку денного та прийняття рішення вказані законопроєкти №4119 про реалізацію положень статті 11 закону "Про ринок природного газу" та №4120 про особливості адміністрування податків з метою фінансування витрат.

Також парламентарії у вівторок розглянуть в 1-му читанні законопроєкти: №3900 про забезпечення якості навчальної літератури, №3748 про вдосконалення проходження державної служби, №3278 і 3278-1 про заміну термінів в Митному кодексі, №3961 про зміну терміну вступу в силу положень закону "про концесії", що визначають використання електронної торгової системи, №3577 і 3577-1 про захист житлових прав дітей-сиріт, № 2443 про позачергове забезпечення житлом осіб, які взяті на облік до 1 січня 1993 і проживають в житло тимчасового призначення, №3628 про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги та інших питань державного боргу.

Для включення до порядку денного та прийняття рішення щодо скорочення терміну внесення альтернативних проєктів вказані законопроєкти №4117 про особливості організації підготовки та проведення виборів в період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України особливо небезпечних і небезпечних інфекційних захворювань, і вдосконалення окремих положень виборчого законодавства, №4099 про особливості здійснення закупівель під час виборчого процесу.

Для включення до порядку денного та прийняття рішення зазначено законопроєкт №4051 про вдосконалення правового регулювання дистанційної роботи, а у 2-му читанні - законопроєкти №3642 про підстави відсутності депутатів на пленарних засіданнях Ради та засіданнях комітетів, №3424 про звільнення від сплати судового збору у зв'язку з оскарженням постанов у справах про адміністративні правопорушення.

Також Рада розгляне проєкт постанови №4109 про невизнання легітимності так званих місцевих виборів у тимчасово окупованому Криму.

Крім цього, парламентарії розглянуть питання ратифікації, а саме законопроєкти № 0058 про приєднання України до Міжамериканської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах та Факультативного протоколу до Міжамериканської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, №0059 про ратифікацію угоди між Кабміном і урядом Чорногорії про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів.

Як повідомляли Українськi Новини, в липні Кабінет Міністрів вніс рідини для електронних сигарет до переліку підакцизних товарів з 1 січня 2021 року.

У червні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про намір Кабміну посилити відповідальність за продаж електронних сигарет неповнолітнім.

Раніше слідом за дозволом в Україні продажу ліків через Інтернет, Верховна Рада прийняла закон про розвідку.

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