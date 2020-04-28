Зеленський підписав закон про відкриття ринку землі

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 липня 2021 року.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення" № 552-ІХ, який Верховна Рада прийняла 31 березня.

Документ передбачає формування законодавчого поля для запровадження ринкового обороту сільгоспземель, він дозволить забезпечити реалізацію конституційних прав громадян на вільне розпорядження своєю власністю і створити прозорі умови для придбання у власність земельних ділянок громадянами України.

Згідно з документом, право на купівлю сільгоспземель мають громадяни України, юридичні особи України, учасниками (акціонерами, членами яких є тільки громадяни України, територіальні громади і держава.

При цьому до 1 січня 2024 року громадяни України можуть придбати земельну ділянку площею до 100 га.

У свою чергу в цей період забороняється купівля-продаж або іншим способом відчуження на користь юридичних осіб земельних ділянок, що перебувають у приватній власності і віднесені до земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, крім переходу до банкам права власності на земельні ділянки як предмета застави, передачі у спадщину, обміну.

Після 1 січня 2024 року загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина не може перевищувати 10 тис. га, у власності юридичної особи (крім банків) не може перевищувати загальної площі земельних ділянок, які можуть перебувати у власності всіх його учасників, але не більше 10 тис. га.

Іноземцям заборонено купувати частки в статутному капіталі, акції, паї, членство в юросіб (крім як у статутному капіталі банків), які є власниками земель сільськогосподарського призначення, поки інше не вирішать громадяни України в ході референдуму.

Крім того, заборонено продавати землі державної і комунальної власності.

До 1 січня 2030 року ціна продажу земельних ділянок, виділених в натурі власникам земельних паїв, не може бути меншою за їх нормативно-грошової оцінки.

Також повідомлялося про те, хто зможе купувати ділянки в Україні після відкриття ринку землі.