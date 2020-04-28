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28 квітня 2020, вівторок, 15:24 5
Економіка 2020-04-28T16:00:54+03:00
Українські Новини
Зеленський підписав закон про відкриття ринку землі

Зеленський підписав закон про відкриття ринку землі

Ольга Фандорина
Володимир Зеленський, Мораторій на продаж землі, Ринок землі

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 липня 2021 року.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення" № 552-ІХ, який Верховна Рада прийняла 31 березня.

Документ передбачає формування законодавчого поля для запровадження ринкового обороту сільгоспземель, він дозволить забезпечити реалізацію конституційних прав громадян на вільне розпорядження своєю власністю і створити прозорі умови для придбання у власність земельних ділянок громадянами України.

Згідно з документом, право на купівлю сільгоспземель мають громадяни України, юридичні особи України, учасниками (акціонерами, членами яких є тільки громадяни України, територіальні громади і держава.

При цьому до 1 січня 2024 року громадяни України можуть придбати земельну ділянку площею до 100 га.

У свою чергу в цей період забороняється купівля-продаж або іншим способом відчуження на користь юридичних осіб земельних ділянок, що перебувають у приватній власності і віднесені до земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, крім переходу до банкам права власності на земельні ділянки як предмета застави, передачі у спадщину, обміну.

Після 1 січня 2024 року загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина не може перевищувати 10 тис. га, у власності юридичної особи (крім банків) не може перевищувати загальної площі земельних ділянок, які можуть перебувати у власності всіх його учасників, але не більше 10 тис. га.

Іноземцям заборонено купувати частки в статутному капіталі, акції, паї, членство в юросіб (крім як у статутному капіталі банків), які є власниками земель сільськогосподарського призначення, поки інше не вирішать громадяни України в ході референдуму.

Крім того, заборонено продавати землі державної і комунальної власності.

До 1 січня 2030 року ціна продажу земельних ділянок, виділених в натурі власникам земельних паїв, не може бути меншою за їх нормативно-грошової оцінки.

Також повідомлялося про те, хто зможе купувати ділянки в Україні після відкриття ринку землі.

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