МОЗ хоче встановити тариф на ведення вагітності амбулаторно 1 026 гривень/місяць

Міністерство охорони здоров'я розраховує встановити тариф на ведення вагітності в амбулаторних умов 1 026 гривень/місяць в 2021 році.

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

Даний пакет в рамках програми медичних гарантій планується впровадити в наступному році.

"Ми впроваджуємо додатковий пакет, який буде становити 1 026 гривень на місяць за ведення вагітності", - прокоментував Степанов.

За його словами, до складу пакету входитимуть, зокрема, огляд вагітної, ультразвукове дослідження, лабораторна діагностика.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський дозволив військовим зараховувати відпустку в зв'язку з вагітністю, пологами і декретом в строк вислуги у військовому званні.

Тим часом Міністерство охорони здоров'я планує запустити у вересні електронний висновок про народження дитини.

Крім того, пілотний проєкт з монетизації "пакета малюка" починається з 1 вересня 2020 року. Кошти можна витратити у суб'єктів господарювання, які приєдналися до публічного договору про реалізацію пілотного проєкту "Монетизація одноразової натуральної допомоги".

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