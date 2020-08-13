В Україні з'являться електронні висновки про народження

Міністерство охорони здоров'я планує запустити у вересні електронний висновок про народження дитини в той час, як в Україні перестали видавати "пакунки малюка" при народженні.

Про це йдеться в повідомленні міністерства на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Зараз МОЗ реалізує проєкт цифровізації медичних висновків. Першим уже у вересні ми спільно з партнерами запускаємо медичний висновок про народження в рамках проєкту "еМалятко". Воно стане зручною електронною заміною паперової форми 103 для більшості новонароджених", - сказано в ньому.

Також повідомляється про завершення тестування електронних лікарняних листів.

Повноцінний запуск послуги після усунення виявлених недоліків планується на початку 2021 року.

Крім того, міністерство має намір запустити електронний кабінет пацієнта й інтегрувати його з додатком "Дія".

У Мінсоцполітики пояснили, як будуть контролювати гроші, які виплатять замість "пакета малюка" .

Раніше в ЮНІСЕФ закликали Кабмін не міняти "Пакет малюка" на гроші .