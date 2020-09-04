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04 вересня 2020, пʼятниця, 06:15 9
Силові структури 2020-09-04T07:45:03+03:00
Українські Новини
Військовим зараховуватимуть відпустку в зв'язку з вагітністю, пологами і декретом у строк вислуги

Військовим зараховуватимуть відпустку в зв'язку з вагітністю, пологами і декретом у строк вислуги

Александр Савич
військові, військова служба, Декретна відпустка
Військовим зараховуватимуть відпустку в зв'язку з вагітністю, пологами і декретом в строк вислуги.Фото: 112.ua
Військовим зараховуватимуть відпустку в зв'язку з вагітністю, пологами і декретом в строк вислуги.Фото: 112.ua

Президент України Володимир Зеленський дозволив військовим зараховувати відпустку в зв'язку з вагітністю, пологами і декретом в строк вислуги у військовому званні, слідом за початком пілотного проекту по монетизації "пакунка малюка".

Про це сказано в указі глави держави №372 від 3 вересня "Про внесення змін до деяких указів Президента", передають Українські Новини.

"Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України, затверджене Указом Президента від 17 липня 2006 року № 619 (зі змінами, внесеними Указами від 2 жовтня 2006 року № 804, від 15 жовтня 2007 року № 974 і від 11 жовтня 2013 року № 553), доповнити пунктом 301 такого змісту:

...час перебування військовослужбовця у відпустці в зв'язку з вагітністю та пологами, відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відпустці по догляду за дитиною, яка потребує домашнього догляду, тривалістю, визначеною у медичному висновку, зараховується в строк вислуги в військовому званні", — сказано в ньому.

Це положення було внесено до указів про проходження служби військовими Служби безпеки України, Управління державної охорони та іншими.

Як повідомляли Українські новини, Міністерство охорони здоров'я планує запустити електронний висновок про народження дитини у вересні.

Також Кабмін запропонував Зеленському присвоїти його батькові довічну стипендію як видатному діячеві освіти.

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