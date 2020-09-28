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28 вересня 2020, понеділок, 12:36 7
Медицина 2020-09-28T13:30:02+03:00
Українські Новини
У Києві зростає кількість хворих на коронавірус

У Києві зростає кількість хворих на коронавірус

Елена Новикова
Коронавірус, коронавірус в Україні, Пандемія коронавірусу, Коронавірус у Києві, Хворі на коронавірус
Коронавірус у Києві. Фото: pixabay
Коронавірус у Києві. Фото: pixabay

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Києві 27 вересня у порівнянні з попередньою добою збільшилася на 328 осіб до 22 143, померлих — на 8 до 369, тоді як до закінчення карантину залишилося 34 дні.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"За минулу добу в Києві виявили ще у 328 хворих на коронавірус. 8 випадків - летальних. Всього за період пандемії від вірусу померли 369 киян. Підтверджених випадків захворювання COVID-19 на сьогодні в столиці вже 22 143", - сказав він.

Серед захворілих: 164 жінки у віці від 18 до 87 років і 21 дівчинка від 1 року до 17 років, а також 128 чоловіків у віці від 18 до 92 років і 15 хлопчиків від 2 до 17 років.

Захворіли також 9 медиків.

У лікарні столиці госпіталізували 43 пацієнтів, інші лікуються на самоізоляції під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 23 людини.

Всього коронавірус подолали 6 505 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 66, Оболонському - 52, Деснянському та Дніпровському районах - по 39 випадків.

Карта поширення коронавируса в Києві. Інфографіка: КМДАКарта поширення коронавируса в Києві. Інфографіка: КМДА

Як повідомляли Українські Новини, в Україні за добу 2,6 тис. нових випадків коронавірусу, померли 37 осіб.

Крім того, МОЗ за добу зменшив кількість тестів на коронавірус на третину.

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