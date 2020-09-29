За добу МОЗ майже вдвічі збільшив кількість тестів на коронавірус

За попередню добу, 28 серпня, тестів на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) було проведено 24 168, що на 46,2% більше в порівнянні з попередньою добою, а методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу 21 997 досліджень, що в 5,8 раза більше в порівнянні з 27 вересня. Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини. "За попередню добу в цілому було проведено 46 165 тестувань, з них 24 168 методом ПЛР, а також 21 997 методом ІФА", - сказав він. Всього з початку року було проведено 2 250 676 досліджень на коронавірусну інфекцію методом ПЛР. У вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я станом на ранок 29 вересня надійшло 3 910 повідомлень про підозру на коронавірус, а з початку 2020 року - 270 678 повідомлень про підозру на захворювання. Як повідомляли Українські Новини, 28 вересня в Україні набрало чинності оновлене карантинне зонування, Кабмін змінив критерій віднесення регіонів до "червоної зони" епідбезпеки. Тим часом сьогодні, 29 вересня, почався 202-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.