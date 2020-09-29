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29 вересня 2020, вівторок, 11:29 6
Суспільство 2020-09-29T11:56:09+03:00
Українські Новини
За добу МОЗ майже вдвічі збільшив кількість тестів на коронавірус

За добу МОЗ майже вдвічі збільшив кількість тестів на коронавірус

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Тест на коронавірус, ПЛР-тести, ІФА-тести
Тест на коронавірус. Фото: bbmri-eric.eu
Тест на коронавірус. Фото: bbmri-eric.eu

За попередню добу, 28 серпня, тестів на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) було проведено 24 168, що на 46,2% більше в порівнянні з попередньою добою, а методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу 21 997 досліджень, що в 5,8 раза більше в порівнянні з 27 вересня.

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За попередню добу в цілому було проведено 46 165 тестувань, з них 24 168 методом ПЛР, а також 21 997 методом ІФА", - сказав він.

Всього з початку року було проведено 2 250 676 досліджень на коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

У вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я станом на ранок 29 вересня надійшло 3 910 повідомлень про підозру на коронавірус, а з початку 2020 року - 270 678 повідомлень про підозру на захворювання.

Як повідомляли Українські Новини, 28 вересня в Україні набрало чинності оновлене карантинне зонування, Кабмін змінив критерій віднесення регіонів до "червоної зони" епідбезпеки.

Тим часом сьогодні, 29 вересня, почався 202-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.

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