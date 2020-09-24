У Черкасах учні школи йдуть на карантин через COVID-19 у вчителя

У Черкасах вчитель однієї зі шкіл області захворів на коронавірус нового типу SARS-CoV-2 , в той час, як в облсті напередодні два медичних заклади перепрофілювали для прийому хворих з COVID-19 .

Як йдеться в повідомленні на офіційному сайті Черкаської спеціалізованої школи I-III ступенів № 17, передають Українські Новини.

Повідомляється, що одному з викладачів школи поставили діагноз коронавірусна інфекція COVID-19. З цієї причини учнів 10-Б класу перевели на самоізоляцію.

"Діти в цей період перебувають на самоізоляції. Їм заборонено залишати домашні приміщення і відвідувати громадські місця", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що крім них додому також відправили учнів ще трьох класів. Освітній процес буде здійснюватися в форматі дистанційного навчання.

Днем раніше представники школи повідомили про ще п'ять класів, учні яких будуть перебувати на дистанційному навчанні до 2 жовтня.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, з початку пандемії коронавірусу в Черкаській області було підтверджено 3 355 випадків зараження. Від захворювання COVID-19, що викликається коронавірусом, змогли вилікуватися 1 525 осіб, ще 51 загинула.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Черкаській ОДА заявили, що на території області за час нового навчального року в більш ніж 50 навчальних закладах виявили випадки зараження COVID-19 .

Також Міносвіти пригрозило директорам шкіл кримінальною відповідальністю за порушення правил карантину.

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