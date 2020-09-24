Київ скували масштабні ранкові пробки. Які вулиці найзавантаженіші

У четвер, 24 вересня, вранці Київ знову паралізували масштабні пробки. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передають Українські Новини.

Так, згідно з даними сервісу, найбільш завантаженими вулицями станом на 09:40 є Набережне шосе і Набережно-Хрещатицька, а також вулиця Новокостянтинівська, проспект Степана Бандери.

Пробки на Набережному шосе

На Правому березі найповільніше автомобілі рухаються по вулиці Вадима Гетьмана. Місцями рух ускладнений і на проспекті Перемоги.

Пробки на проспекті Перемоги

Крім того, паралізовано рух і на вулиці Жилянській.

Пробки утворилися також за такими вулицями: проспект Валерія Лобановського, бульвар Лесі Українки та на бульварі Дружби Народів.

Пробки на бульварі Дружби Народів

Пробки в Києві. Карта: Google Maps

Як повідомляли Українські Новини, уряд має намір побудувати Київську об'їзну дорогу (КОД) в рамках проєкту "Велике будівництво" у 2021 році. Проєкт планують реалізувати до 2025 року.

Крім того, у 2020 році Київ перемістився з 13 на 12 місце в світовому рейтингу пробок всесвітньо відомої компанії з дослідження дорожнього трафіку TomTom, обігнавши 20-мільйонний Мехіко.

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