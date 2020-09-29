Курс долара в обмінниках знизився

У вівторок в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара знизився на 1,88 коп. до 28,3769 UAH/USD, курс купівлі - знизився на 1,80 коп. до 28,1634 UAH/USD в порівнянні з 28 вересня

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс покупки євро підвищився на 2,91 коп. до 32,6481 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 1,72 коп. до 33,1188 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США євро 10 російських рублів Купівля продаж Купівля продаж Купівля продаж середній 28,1634 28,3769 32,6481 33,1188 3,30 3,74 Максимальний 28,3000 28,4700 32,8500 33,4400 3,60 4,00 мінімальний 28,0000 28,3000 32,4000 32,8500 2,50 3,59

Як повідомляли Українські Новини, НБУ очікує зміцнення гривні з початком продажів нового врожаю зернових. Нацбанк продовжує виходити на ринок, якщо коливання курсу відбуваються в одну або іншу сторону. З початку вересня НБУ продав 175 млн доларів для згладжування коливань.

Тим часом, НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 29 вересня, на 3,89 коп. до 28,3062 UAH/USD.

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