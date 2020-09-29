підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
29 вересня 2020, вівторок, 10:23 9
Фінанси 2020-09-29T11:45:03+03:00
Українські Новини
Курс долара в обмінниках знизився

Курс долара в обмінниках знизився

Надежда Комендантова
Курс валют, курс долара, курс євро, курс в обмінниках
Курс долара.
Курс долара.

У вівторок в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара знизився на 1,88 коп. до 28,3769 UAH/USD, курс купівлі - знизився на 1,80 коп. до 28,1634 UAH/USD в порівнянні з 28 вересня.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс покупки євро підвищився на 2,91 коп. до 32,6481 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 1,72 коп. до 33,1188 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США євро 10 російських рублів
  Купівля продаж Купівля продаж Купівля продаж
середній 28,1634 28,3769 32,6481 33,1188 3,30 3,74
Максимальний 28,3000 28,4700 32,8500 33,4400 3,60 4,00
мінімальний 28,0000 28,3000 32,4000 32,8500 2,50 3,59

Як повідомляли Українські Новини,  НБУ очікує зміцнення гривні  з початком продажів нового врожаю зернових. Нацбанк продовжує виходити на ринок, якщо коливання курсу відбуваються в одну або іншу сторону. З початку вересня НБУ продав 175 млн доларів для згладжування коливань.

Тим часом, НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 29 вересня, на 3,89 коп. до 28,3062 UAH/USD.

Більше новин про: Курс валют курс долара курс євро курс в обмінниках

Нацбанк знову знизив гривню. Офіційний курс валют ...
Пора купувати долари. Чому варто відмовитися від д...
Долар подорожчав, а євро подешевшав. Курс валют в ...
Курс гривні на міжбанку зберігся на 28,29 UAH/USD...
Захворюваність на коронавірус в Україні зросла на третину, смертність - майже вдвічі за добу
Заборона продажу електронних сигарет неповнолітнім, вибори і держслужба: чим займуться депутати у вівторок
Новини
У Черкаській області ще в двох школах оголосили карантин через COVID-19 11:52
Заставу в 3 млн внесли небайдужі люди, які стурбовані проблемами Київщини, - Юрченко 11:43
Суд зобов'язав НАБУ розглянути факт розтрати майна нинішнім керівництвом ЗТМК 11:35
Міністр оборони поскаржився на Мінфін через скорочення граничних витрат на армію в 2021-23 роках, - ЗМІ 11:33
За добу МОЗ майже вдвічі збільшив кількість тестів на коронавірус 11:29
більше новин
Буксирна компанія "Аксон Шиппінг" виступила з заявою про недобросовісну конкуренцію та чорний піар проти себе 15:30
Кум Ситника оцінив життя вбитої ним людини в 3000 грн, — ЗМІ 18:08
Мер Умані Цебрій не зможе балотуватись вдруге через невірно подані документи, - політолог 12:29
Створена мною моніторингова група в інших руках може стати інструментом для формування корупції, - Ігор Муратов 10:53
Глава Philip Morris International прогнозує близький кінець сигарет 12:25
більше новин
Майже 60% жителів Донецької і Луганської областей на місцевих виборах проголосують за ОПЗЖ, - опитування 13:57
Сьогодні в Україні знімають заборону на в'їзд іноземців 00:01
Електоральні орієнтації населення Донецької та Луганської областей (підконтрольні території) 12:00 Прес-реліз
В Україні оновили карантинні зони. Повний список змін 06:00
Вакцину від коронавірусу розробили в американській компанії Johnson&Johnson 11:34
більше новин
Карантин в Україні триває 202 дні: які обмеження діють в епідзонах
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok