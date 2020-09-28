Комаровський розповів, як зменшити ризик зараження коронавірусом в класі

Для того, щоб зменшити ризик зараження коронавірусом в класі потрібно дотримуватися відстані в 1,5 метра, підтримувати нормальну температуру і вологість 40-60% у той час, як в Києві 272 класи знаходяться на дистанційному навчанні

Про це повідомив доктор Євген Комаровський на своєму YouTube-каналі, відповідаючи на питання в прямому ефірі.

"Відстань між дітьми 1,5 метра, не кричати, підтримувати нормальну температуру, температуру до 22, краще 20. Підтримувати вологість 40-60%. Завжди, коли можна, тримати відкриту кватирку, на перерві миттєво звільняти клас і все провітрювати. І всі заняття, які можуть проводитися на свіжому повітрі, повинні проводиться на свіжому повітрі", - розповів він.

Комаровський також зазначив, що якщо немає можливості зробити так, щоб дітям було просторо в класі, потрібно вчитися у дві зміни.

Як повідомляли Українські Новини, учні, їх батьки та інші законні представники не зобов'язані подавати до установ загальної середньої освіти документальні підтвердження про стан здоров'я учнів для продовження навчання після самоізоляції.

Крім того, якщо школа продовжує працювати в "червоній зоні" і не дотримується правил карантину, директора можуть оштрафувати або навіть ув'язнити.

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