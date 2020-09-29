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29 вересня 2020, вівторок, 08:00 1
Спорт 2020-09-29T08:00:01+03:00
Українські Новини
Останній крок до Ліги чемпіонів. Сьогодні київське "Динамо" зіграє матч-відповідь з "Гентом"

Останній крок до Ліги чемпіонів. Сьогодні київське "Динамо" зіграє матч-відповідь з "Гентом"

Александр Савич
Футбол, Динамо, ФК Динамо, Гент, Ліга чемпіонів УЄФА, Динамо Київ, Єврокубки, Ліга чемпіонів
Сьогодні
Сьогодні "Динамо" зіграє з "Гентом" в матчі-відповіді плей-офф кваліфікації ЛЧ. Фото: uefa.org

У вівторок, 29 вересня, в матчі-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів київське "Динамо" зустрінеться з бельгійським "Гентом", після перемоги в першому матчі на минулому тижні. Про це повідомляє УЄФА.

У першому матчі плей-офф кваліфікації ЛЧ кияни на виїзді обіграли бельгійський клуб з рахунком 1:2. Тоді за "Динамо" забивали Владислав Супряга і Карлос Де Піна.

У сьогоднішньому матчі вирішиться, чи пройде київська команда в груповий етап Ліги чемпіонів, або ж буде виступати у другому за значущістю єврокубку - Лізі Європи.

"Найважливіше - забути рахунок першого матчу. Не треба забувати гру, настрій, не треба забувати те, який у нас суперник, але результат першого матчу треба забути. Це зараз найголовніше", - сказав на передматчевій конференції головний тренер "Динамо" Мірча Луческу, передає Динамо Київ від Шурика.

Матч відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський", початок зустрічі о 22:00.

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1".

Як повідомляли Українські Новини, у підсумку матчів чергового ігрового дня з єврокубку чернігівська "Десна" і "Колос" з Київської області "вилетіли" з Ліги Європи УЄФА

Тим часом футболісти тбіліського "Динамо", зігравши з невідомою командою Фарерських островів "Клаксвік", зазнали, напевне, найбільшого приниження в історії свого клубу.

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