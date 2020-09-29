Останній крок до Ліги чемпіонів. Сьогодні київське "Динамо" зіграє матч-відповідь з "Гентом"

У вівторок, 29 вересня, в матчі-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів київське "Динамо" зустрінеться з бельгійським "Гентом", після перемоги в першому матчі на минулому тижні. Про це повідомляє УЄФА. У першому матчі плей-офф кваліфікації ЛЧ кияни на виїзді обіграли бельгійський клуб з рахунком 1:2. Тоді за "Динамо" забивали Владислав Супряга і Карлос Де Піна. У сьогоднішньому матчі вирішиться, чи пройде київська команда в груповий етап Ліги чемпіонів, або ж буде виступати у другому за значущістю єврокубку - Лізі Європи. "Найважливіше - забути рахунок першого матчу. Не треба забувати гру, настрій, не треба забувати те, який у нас суперник, але результат першого матчу треба забути. Це зараз найголовніше", - сказав на передматчевій конференції головний тренер "Динамо" Мірча Луческу, передає Динамо Київ від Шурика. Матч відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський", початок зустрічі о 22:00. Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1". Як повідомляли Українські Новини, у підсумку матчів чергового ігрового дня з єврокубку чернігівська "Десна" і "Колос" з Київської області "вилетіли" з Ліги Європи УЄФА. Тим часом футболісти тбіліського "Динамо", зігравши з невідомою командою Фарерських островів "Клаксвік", зазнали, напевне, найбільшого приниження в історії свого клубу.