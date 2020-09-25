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  • Україна залишилася без двох представників в футбольних єврокубках УЄФА
25 вересня 2020, пʼятниця, 08:29 5
Спорт 2020-09-25T08:45:02+03:00
Українські Новини
Україна залишилася без двох представників в футбольних єврокубках УЄФА

Україна залишилася без двох представників в футбольних єврокубках УЄФА

Сергій Паламаренко
Спорт, Футбол, Десна, Колос, Ліга Европи УЕФА
Футбол. Фото: football-fun.ru
Футбол. Фото: football-fun.ru

Чернігівська "Десна" і "Колос" з Київської області "вилетіли" з Ліги Європи УЄФА. Таким став підсумок матчів чергового ігрового дня в єврокубках.

"Десна" програла німецькому "Вольфсбургу" (0:2), а "Колос" поступився хорватської "Рієці" (0:2, у додатковий час).

Таким чином, визначилися пари 4-го раунду кваліфікації другого, за значимістю клубного турніру, що проводиться по егідою Союзу європейських футбольних асоціацій.

Наступна стадія Ліги Європи УЄФА, як і попередні, буде складатися з одного матчу. А самі поєдинки пройдуть 1 жовтня. 42 команди визначать 21 власника путівок в груповий раунд турніру.

Також не має жодного клубу на цій стадії і у Росії. "Маккабі" з Хайфи "поховав" надії російського "Ростова" (2:1), а московське "Динамо" вибуло ще на більш ранній стадії розіграшу.

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