Ганьба грузинського футболу: клуб з Фарер декласував колись знамените тбіліське "Динамо" з рахунком 6:1

Нинішній розіграш еврокубків з футболу крім особливостей проведення матчів через карантинні обмеження, приносить все більше сенсаційних результатів. Одна з них сталася в матчі між колись знаменитим радянським клубом - "Динамо" з Тбілісі та практично невідомою командою з Фарерських островів "Клаксвік". У цій грі футболісти тбіліського "Динамо" зазнали, напевне, найбільшого приниження в історії свого клубу.

Володарі європейського Кубка володарів кубків сезону-1980/1981 грузинське "Динамо" з Тбілісі поступилися в матчі третього кваліфікаційного раунду цьогорічної Ліги Європи УЄФА з рахунком 1:6. І все б нічого, якби не той факт, що програли грузинські футболісти клубу з Фарерських островів, зазначає портал glavcom.ua.

"Клаксвік" (Фарери) - "Динамо" (Тбілісі, Грузія) - 6:1

Голи: 1:0 - Дені Павловіч (22). 2:0 - Патрік Йоганнесен (58). 3:0 - Палл Клеттскард (60). 4:0 - Палл Клеттскард (69). 4:1 - Пернамбуко (71). 5:1 - Палл Клеттскард (73). 6:1 - Йонн Йоганнесен (85)

Зауважимо, що за радянських часів тбіліське "Динамо" вважалося одним із найсильніших клубів в СРСР. Команда двічі, у 1964-му і 1978 роках вигравала чемпіонат СССР, загалом 20 разів була призером першостей Союзу, двічі здобувала Кубок СРСР. За часи незалежності Грузії "Динамо" стало 17-разовим чемпіоном і 13-разовим володарем Кубка країни.

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