Кількість ветпрепаратів в Україні може знизитися на 30%

Європейська Бізнес Асоціація вважає, що прийняття законопроєкту про добробут тварин в поточній редакції призведе до зменшення асортименту ветеринарних лікарських засобів на близько 30% в той час, як депутати хочуть змусити українців реєструвати кішок і хом'яків .

Про це йдеться в повідомленні ЄБА, передають Українські Новини.

"Так, протягом двох років йде робота над розробкою даного документа. Водночас, останню версію важко назвати якісною, адже прийняття законопроєкту в чинній редакції призведе до зменшення асортименту лікарських засобів на внутрішньому ринку приблизно на 30% і ускладнення виходу на ринок нових інноваційних ліків для тварин", - сказано в ньому.

За даними ЄБА, зараз міжнародні компанії займають близько 40% українського ринку ветеринарних ліків, основними продуктами яких є вакцини, інноваційні ветліки, діагностичне обладнання, а також технології лікування та моніторингу здоров'я тварин.

Відзначається, що документ встановлює вимогу міжнародним компаніям, які здійснюють свою діяльність через офіційні представництва, у вигляді відкриття в Україні власного підприємства.

ЄБА зазначила, що це підвищує бар'єри для доступу на ринок іноземних компаній, що призведе до зменшення пропозиції нових інноваційних препаратів на внутрішньому ринку.

На думку експертів, для розв'язання даного питання необхідно залишити чинне регулювання, яке дозволяє реєструвати препарати міжнародним компаніям самостійно, без додаткових посередників.

Другою вимогою в законопроєкті є обов'язкове проведення досліджень в Україні, проте в країні можуть бути відсутні належні лабораторії, які зможуть перевірити новий лікарський засіб.

Бізнес вважає, що замість цієї норми слід передбачити можливість механізму визнання результатів міжнародних лабораторій, що мають належну акредитацію.

Третьою нормою передбачається інспектування іноземних заводів українською делегацією для видачі ліцензій для імпорту ветпрепаратів в Україні, перешкодою чого може стати пандемія COVID-19, при цьому додаткові інспекції приведуть до подорожчання препаратів на внутрішньому ринку.

Також ЄБА закликає зберегти процедуру спрощеної реєстрації кормових добавок, оскільки її впровадження є важливим для створення Національного реєстру кормових добавок в Україні, що є критичною умовою для нормальної роботи виробників кормів, в тому числі - кормів для непродуктивних тварин.

У зв'язку з цим ЄБА звертається до голови Верховної Ради Дмитру Разумкова і голові Комітету з питань аграрної та земельної політики Миколі Сольському із закликом не допустити ситуацію зменшення кількості інноваційних препаратів в країні, яка може скластися на ринку ветеринарних лікарських засобів після прийняття закону "Про ветеринарну медицину і добробут тварин" у 2-му читанні.

Як повідомляли Українські Новини, 28 депутатів Верховної Ради пропонують парламенту ввести штраф від 170 до 340 гривень для власників домашніх тварин за неприбирання їхніх екскрементів у громадських місцях, на тротуарах і в підземних переходах.

Раніше компанія "Гудвеллі Україна" (раніше — "Даноша", Івано-Франківська область) заявила, що внаслідок пожежі на її фермі в селі Тустань Івано-Франківській області загинуло близько 2,6 тис. свиней.

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