Депутати хочуть змусити українців реєструвати кішок, хом'яків і папуг

Депутати Верховної Ради пропонують розширити перелік тварин, яких необхідно ставити на облік. Це може створити небезпечну корупційну схему, вважають експерти комунікаційної платформи "Ліга антитраста".

Про це йдеться в повідомленні платформи в Facebook передають Українські Новини.

Зареєстрований ще в липні 2020 року законопроєкт № 3796 у разі затвердження Кабміном може зобов'язати громадян реєструвати не тільки велику рогату худобу, а й домашніх вихованців: собак, кішок, папуг і навіть хом'яків.

При цьому експерти б'ють на сполох, адже за їхніми словами, законопроєкт може стати причиною виникнення великої корупційної схеми, оскільки передбачає зміну процедури реєстрації тварин.

"Реєстрація триватиме через приватних посередників, які навряд чи будуть займатися такою діяльністю безкоштовно, і, щоб поставити на облік, вам потрібно буде цим "прокладкам" заплатити гроші", - йдеться в повідомленні.

При цьому, зазначають в "Лізі антитраста", в пояснювальній записці до цього законопроєкту ніяк не пояснюється, навіщо впроваджувати в існуючу систему посередників, які, як і у випадку з "оціночної схемою", не виконують ніякої практичної функції, а лише створюють небезпеку виникнення корупційних ризиків.

Також не зрозуміло, хто саме і на яких умовах стане "агентами із ідентифікації" і отримає відповідні повноваження.

Експерти вже звернулися і поскаржилися на цей законопроєкт в Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) і Антимонопольний комітет України (АМКУ).

Як повідомляли Українські Новини, Мін'юст перестав продавати конфіскованих диких тварин на аукціоні OpenMarket і став передавати їх паркам і благодійним організаціям.

Тим часом, в системі СЕТАМ можна побачити оголошення про продаж собак "елітних" порід за борги своїх господарів.

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