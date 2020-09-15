підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Події
  • У пожежі на закарпатській фермі загинули тисячі свиней
15 вересня 2020, вівторок, 17:02 8
Події 2020-09-15T19:00:03+03:00
Українські Новини
У пожежі на закарпатській фермі загинули тисячі свиней

У пожежі на закарпатській фермі загинули тисячі свиней

Ольга Фандорина
Ферма, пожежа, Свині, Івано-Франківська область
Пожежа на фермі. Фото: if.dsns.gov.ua
Пожежа на фермі. Фото: if.dsns.gov.ua

Компанія "Гудвеллі Україна" (раніше — "Даноша", Івано-Франківська область) заявила, що внаслідок пожежі на її фермі в селі Тустань Івано-Франківській області загинуло близько 2,6 тис. свиней.

Про це сказано в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Не зважаючи на швидку і професійну роботу всіх, у вогні все-таки загинуло близько 2 600 свиней. Крім того, деяких свиней також довелося евакуювати за межі головних будівель", — сказано в ньому.

Зазначається, що 2 вересня в частині ферми в Тустані сталася пожежа, ніхто з персоналу не постраждав.

Вогонь спалахнув у загальному коридорі і поширився на територію, де утримували 5 тис. свиней, загальна потужність ферми становить 27 тис. свиней

Згідно з повідомленням, тварин, які не постраждали в пожежі, продали в звичайному порядку, адже можливості повернути їх на ферму не було, а постраждалих тварин відправили на утилізацію.

Також був зроблений аналіз патологічного матеріалу загиблих свиней, в результаті якого АЧС не виявлено.

Однак нові тварини ні завозитися на ферму протягом наступних кількох тижнів, щоб уникнути будь-якого зараження і переконатися, що стадо здорове.

Наразі експерти ще не визначили причину пожежі, тому вони продовжують з'ясовувати всі деталі, щоб уникнути такого в майбутньому.

Як повідомляли Українськi Новини, в квітні 2018 "Гудвеллі Україна" завершила операцію з придбання фермерської компанії "Галицькі аграрні інвестиції", що належить одному з найбільших операторів на олійному ринку холдингу "Кернел".

А раніше через пожежу в Одеській області загинуло 80 свиней.

На початку жовтня подібний інцидент стався у Івано-Франківській області. Тоді загинули близько 800 свиней до 6 місяців. Загиблих і постраждалих серед обслуговуючого персоналу тваринницького комплексу ТОВ "Росан-Агро" не було.

Більше новин про: Ферма пожежа Свині Івано-Франківська область

У Київській області побудують ферму для розведення...
Ціни на свинину в живій вазі за липень зросли на 6...
4 людини загинули у ДТП в Івано-Франківській облас...
Під Києвом спалахнула масштабна пожежа недалеко ві...
Верховна Рада офіційно не визнала результати виборів в Білорусі
У справі "вагнерівців" відкрили три кримінальні провадження, - Венедіктова
Новини
Українці отримують половину всіх грошових переказів з-за кордону через Приват24 18:35
МАУ на місяць перенесла спецрейс з Китаю. В країні застрягли українці, які влізли в борги заради дорогого квитка 18:32
У Києві за останню добу 11 людей померли від коронавірусу 17:59
У ексглави "Укравтодору" Славоміра Новака в Польщі знайшли схованку з мільйоном євро 17:58
Дві лікарні в Черкаській області перепрофілювали для лікування хворих на коронавірус 17:33
більше новин
В Київській організації "ЄС" повідомили, що виключили зі списків виявлених "людей Федорука" 20:18
Коломойский рветься заробляти на аукціонах "Енергоатому" по аналогічній схемі, як в "Центренерго" — Популях Популях 16:53
Незважаючи на коронакризу, іноземні інвестори зберігають інтерес до ОВДП, — ICU 16:22
В умовах карантину мобільні оператори змушені піти на перегляд тарифів, - ЗМІ 13:03
У 2019 Україна втратила 4,7 мільярда гривень через контрабанду сигарет, в 2020 збиток продовжує зростати, - ЗМІ 10:29
більше новин
В Україні з січня можуть встановити прожитковий мінімум 2,2 тис. гривень, мінімальну зарплату - 6 тис. гривень 10:38
Кабмін затвердив проєкт держбюджету-2021, – представник Кабміну в Раді Мокан 10:29
Кабмін пропонує Раді прийняти держбюджет-2021 з дефіцитом в 270 млрд гривень 13:43
Дітей не брати, голосувати своєю ручкою: Кабмін затвердив "коронавірусні" правила на місцевих виборах 15:47
Долар пробив позначку в 28 гривень. Офіційний курс на вівторок 16:16
більше новин
НС під Києвом: в Чабанах прорвало газопровід, який постачає газ до Європи
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok