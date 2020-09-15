У пожежі на закарпатській фермі загинули тисячі свиней

Компанія "Гудвеллі Україна" (раніше — "Даноша", Івано-Франківська область) заявила, що внаслідок пожежі на її фермі в селі Тустань Івано-Франківській області загинуло близько 2,6 тис. свиней.

Про це сказано в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Не зважаючи на швидку і професійну роботу всіх, у вогні все-таки загинуло близько 2 600 свиней. Крім того, деяких свиней також довелося евакуювати за межі головних будівель", — сказано в ньому.

Зазначається, що 2 вересня в частині ферми в Тустані сталася пожежа, ніхто з персоналу не постраждав.

Вогонь спалахнув у загальному коридорі і поширився на територію, де утримували 5 тис. свиней, загальна потужність ферми становить 27 тис. свиней

Згідно з повідомленням, тварин, які не постраждали в пожежі, продали в звичайному порядку, адже можливості повернути їх на ферму не було, а постраждалих тварин відправили на утилізацію.

Також був зроблений аналіз патологічного матеріалу загиблих свиней, в результаті якого АЧС не виявлено.

Однак нові тварини ні завозитися на ферму протягом наступних кількох тижнів, щоб уникнути будь-якого зараження і переконатися, що стадо здорове.

Наразі експерти ще не визначили причину пожежі, тому вони продовжують з'ясовувати всі деталі, щоб уникнути такого в майбутньому.

Як повідомляли Українськi Новини, в квітні 2018 "Гудвеллі Україна" завершила операцію з придбання фермерської компанії "Галицькі аграрні інвестиції", що належить одному з найбільших операторів на олійному ринку холдингу "Кернел".

А раніше через пожежу в Одеській області загинуло 80 свиней.

На початку жовтня подібний інцидент стався у Івано-Франківській області. Тоді загинули близько 800 свиней до 6 місяців. Загиблих і постраждалих серед обслуговуючого персоналу тваринницького комплексу ТОВ "Росан-Агро" не було.

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