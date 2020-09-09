Депутати Ради пропонують штрафувати за неприбрані екскременти тварин

Після того, як 27 депутатів Верховної Ради пропонували парламенту ввести обов'язкову платну реєстрацію домашніх тварин, ввести штраф від 170 до 340 гривень для власників домашніх тварин за неприбирання їхніх екскрементів у громадських місцях, на тротуарах і в підземних переходах пропонують парламенту 28 депутатів Верховної Ради від фракції "Слуга народу", "Голос", а також "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина".

Про це йдеться у законопроєкті №3797, зареєстрованому 1 вересня, передають Українські Новини.

Законопроєктом пропонується доповнити статтю 154 Кодексу про адміністративні порушення новою нормою.

Документ передбачає, що неприбирання власником домашньої тварини екскрементів у будівлях загального користування, на дитячих і спортивних майданчиках, зупинках громадського транспорту, у підземних переходах, на тротуарах, у зонах відпочинку тощо - тягне за собою накладення штрафу у розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень правил утримання домашніх тварин або такого, яке спричинило заподіяння шкоди здоров'ю людей або їх майну, пропонується посилити відповідальність у 10 разів і штрафувати від 3400 до 5100 гривень.

При цьому норма про відповідальність за вигул собак без повідків і намордників вилучається з закону.

Як повідомляли Українські Новини, 15 жовтня минулого року в 17 містах України пройшов марш на підтримку прав тварин.

Також у червні Рада ввела покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років за жорстоке поводження з тваринами.

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