підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
25 вересня 2020, пʼятниця, 12:00 9
Суспільство 2020-09-25T13:15:02+03:00
Українські Новини
У серпні сума накладених штрафів за порушення ПДР знизилася на 25% у порівнянні з липнем

У серпні сума накладених штрафів за порушення ПДР знизилася на 25% у порівнянні з липнем

Елена Новикова
нові правила ПДР, Водіння в нетверезому стані, порушення ПДР
Машина. Фото: pixabay
Машина. Фото: pixabay

Сума накладених штрафів за порушення правил дорожнього руху (ПДР) у липні склала 47 млн ​​гривень, в серпні - знизилася на 25% до 37,6 млн гривень, водночас як з 1 липня в Україні ввели кримінальну відповідальність за водіння нетверезим.

Про це йдеться у відповіді Міністерства внутрішніх справ на запит Українських Новин.

Так, згідно з Реєстром адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, в липні було складено більше ніж 224 тис. постанов, накладено штрафів на суму понад 46,9 млн гривень, з них сплачено 26,9 млн гривень.

Було складено понад 184 тис. постанов, накладено штрафів на суму понад 37,5 млн гривень, з них сплачено 18,4 млн гривень.

Крім того, у відповіді зазначено, що інформація про автомобілі з іноземною реєстрацією в Реєстр не вноситься.

"Відповідно до частини 2 статті 142 Кодексу України про адміністративні правопорушення в разі, якщо транспортний засіб зареєстровано за межами території України і такий транспортний засіб відповідно до законодавства не підлягає державній реєстрації в Україні, до адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, зафіксовані в автоматичному режимі, залучається особа, яка ввезла такий транспортний засіб на територію України ", - йдеться в ньому.

Як повідомляли Українськi Новини, 1 червня МВС запустило систему фотовідеофіксації порушень ПДР у штатному режимі в Києві та Київській області.

Також водіїв автобусів і вантажівок змусять складати на права кожні 5 років.

Більше новин про: нові правила ПДР Водіння в нетверезому стані порушення ПДР

Депутат Юрченко вийшов з СІЗО після внесення 3 млн гривень застави
Смертність від коронавірусу збільшилася на третину за добу. Статистика за регіонами
Новини
Кондзеля вважає, що НАБУ підіслав до неї свого агента для провокації 13:13
Андрій Крищенко. Фото: kyiv.npu.gov.ua
Поліція Києва припинила діяльність 2 колекторських "кол-центрів" і встановила 60 осіб, що вимагали гроші, – Крищенко 13:13 Відео
Заяву на реєстрацію кандидатами в мери Харкова подали 15 осіб. Повний список 13:00
Ноутбук. Фото: pixabay
Данілов хоче взяти на облік поліції українських користувачів російської соцмережі "ВКонтакте" 12:49
Захворюваність на коронавірус у Києві наближається до 400 випадків за добу 12:43
більше новин
24.09.20 12:00 Прес-конференція: "Сьогодні – зупинка вагонобудівних заводів, завтра – банкрутство логістичних компаній. Вагонобудівники та логісти вимагають від Уряду вжити термінових заходів!" 14:49
На довиборах в окрузі №208 усувають фаворитку гонки Людмилу Давиденко. Вона звернулася до Зеленського та Авакова, – ЗМІ 16:43
Сергій Шахов. Фото:
"Наш край" висунув Сергія Шахова кандидатом у мери Києва 14:49 Фото
Депутати від "ЄС" не голосуватимуть за земельні питання на останньому засідання Київради 15:52
У порту "Южний" буксир пошкодив танкер з великим вантажем аміаку на борту 10:31
більше новин
24.09.20 12:00 Прес-конференція: "Сьогодні – зупинка вагонобудівних заводів, завтра – банкрутство логістичних компаній. Вагонобудівники та логісти вимагають від Уряду вжити термінових заходів!" 14:49
На довиборах в окрузі №208 усувають фаворитку гонки Людмилу Давиденко. Вона звернулася до Зеленського та Авакова, – ЗМІ 16:43
Символіка дивізії СС "Галичина" не є нацистською: Апеляційний суд визнав законним висновок Інституту нацпамяти 18:07
У США Коломойський відмивав гроші через Deutsche Bank і залишав після себе розруху, - ЗМІ 13:33
Смертність від коронавірусу збільшилася на третину за добу. Статистика за регіонами 09:30 Інфографіка
більше новин
НБУ ліквідував банк "Аркада"
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok