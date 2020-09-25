У серпні сума накладених штрафів за порушення ПДР знизилася на 25% у порівнянні з липнем

Сума накладених штрафів за порушення правил дорожнього руху (ПДР) у липні склала 47 млн ​​гривень, в серпні - знизилася на 25% до 37,6 млн гривень, водночас як з 1 липня в Україні ввели кримінальну відповідальність за водіння нетверезим.

Про це йдеться у відповіді Міністерства внутрішніх справ на запит Українських Новин.

Так, згідно з Реєстром адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, в липні було складено більше ніж 224 тис. постанов, накладено штрафів на суму понад 46,9 млн гривень, з них сплачено 26,9 млн гривень.

Було складено понад 184 тис. постанов, накладено штрафів на суму понад 37,5 млн гривень, з них сплачено 18,4 млн гривень.

Крім того, у відповіді зазначено, що інформація про автомобілі з іноземною реєстрацією в Реєстр не вноситься.

"Відповідно до частини 2 статті 142 Кодексу України про адміністративні правопорушення в разі, якщо транспортний засіб зареєстровано за межами території України і такий транспортний засіб відповідно до законодавства не підлягає державній реєстрації в Україні, до адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, зафіксовані в автоматичному режимі, залучається особа, яка ввезла такий транспортний засіб на територію України ", - йдеться в ньому.

Як повідомляли Українськi Новини, 1 червня МВС запустило систему фотовідеофіксації порушень ПДР у штатному режимі в Києві та Київській області.

Також водіїв автобусів і вантажівок змусять складати на права кожні 5 років.

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