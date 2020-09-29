Ціни на яблука знизилися, але все одно залишаються найвищими з 2017 року. Скільки коштують фрукти на ринку

Попри те, що українські фрукти й овочі дешевшають , цього недостатньо, щоб назвати ціни по-справжньому низькими. Українська плодоовочева асоціація (УПОА) констатує, що оптові ціни на яблука знизилися на 15-20% до 11-13 гривень/кг з початку вересня, проте є найвищими за останні 3 роки.

Про це йдеться в повідомленні УПОА, передають Українські Новини.

"На сьогодні середні оптові ціни на яблука в Україні коливаються в межах 11-13 гривень/кг. Для порівняння, ще на початку вересня виробники яблук реалізовували свою продукцію на 15-20% дорожче", - сказано в ньому.

При цьому, за інформацією асоціації, зараз ціни на яблука в Україні найвищі щонайменше за останні 3 роки - в аналогічний період 2019 року місцеві яблука реалізовувалися в середньому на 1-1,5 гривні дешевше, ніж сьогодні, 2018 року яблука продавали в середньому по 7-8 гривень/кг.

Відзначається, що на цінову ситуацію істотно вплинули рекордно високі ціни на яблука на початку сезону - в середині липня садівники реалізовували перші партії яблук по 20-22 гривні/кг.

Також на вартість вплинула затримка яблучного сезону в середньому на 7-10 днів у зв'язку з несприятливими погодними умовами в країні, зокрема, у квітні й травні в Україні було зафіксовано відразу кілька хвиль заморозків, які позначилися на зниженні валового збору ранніх сортів.

УПОА заявила, що українські виробники з центральних і західних областей повідомляли, що втрати врожаю досягають 20-30%.

Водночас очікується, що валовий збір яблук коштом пізніх сортів у цьому сезоні не впаде нижче торішнього рівня.

Аналітики асоціації вважають, що через сильні дощі влітку, в цьому сезоні буде зібрана значна частина яблук невисокої якості, тобто таких, які не можуть довго зберігатися, відповідно, фермери будуть намагатися реалізувати таку продукцію як можна швидше.

Таким чином, прогнозується, що найближчим часом ціни на яблука на внутрішньому ринку будуть і надалі знижуватися.

Як повідомляли Українськi Новини, асоціація виробників молока прогнозує зростання цін на молоко на близько 10 копійок до 10,34 гривні/кг до 15 жовтня.

Тим часом виробники картоплі України переглядають ціни на свою продукцію в сторону зниження, оскільки велику частину продукції, що надходить у продаж, становить картопля невисокої якості.

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