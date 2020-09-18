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18 вересня 2020, пʼятниця, 06:15 6
Фінанси 2020-09-18T07:00:03+03:00
Українські Новини
Картопля в Україні дешевшає. Ціни вже майже в півтора рази нижчі, ніж рік тому

Картопля в Україні дешевшає. Ціни вже майже в півтора рази нижчі, ніж рік тому

Надежда Комендантова
Картопля, овочевий кошик, ціни на картоплю
Ціни на картоплю. Фото: all.biz
Ціни на картоплю. Фото: all.biz

Сьогодні виробники картоплі України переглядають ціни на свою продукцію в сторону зниження, водночас як імпорт овочу з Росії хочуть.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

В міру просування збирання в господарствах пропозиція картоплі на ринку збільшується. При цьому велику частину продукції, що надходить у продаж, становить картопля невисокої якості, що також негативно позначається на формування цін у цьому сегменті.

Згідно з даними щоденного моніторингу проєкту, зараз в основних регіонах виробництва ціни на картоплю варіюються в межах 4-6 грн / кг ($ 0,14-0,21 / кг), що в середньому на 14% дешевше, ніж в кінці минулого робочого тижня.

Причиною такої ситуації експерти вважають сезонне збільшення пропозиції даної продукції на ринку, водночас як попит на картоплю залишається вельми невисоким.

Зазначимо, що на цю мить ціни на картоплю на ринку України вже в середньому на 45% нижчі, ніж в аналогічний період минулого року. При цьому, більшість великих гравців ринку впевнені, що ціни на картоплю будуть знижуватися і далі в міру просування збиральних робіт у господарствах населення.

Як повідомляли Українськi Новини, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства ініціює введення державної програми підтримки картоплярства на суму 160 млн гривень у 2021 році.

Водночас в Україні почали знижуватися відпускні ціни на картоплю. Перш за все, тиск на ціни надає досить рясну пропозицію, тоді як темпи збуту картоплі досить невисокі.

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