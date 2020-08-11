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  • Росія заявила про реєстрацію першої вакцини від коронавірусу
11 серпня 2020, вівторок, 12:26 7
Світ 2020-08-11T13:45:03+03:00
Українські Новини
Росія заявила про реєстрацію першої вакцини від коронавірусу

Росія заявила про реєстрацію першої вакцини від коронавірусу

Елизавета Кесельман
Росія, Вакцина від коронавірусу, коронавірус в Росії, Тестування на коронавірус
Вакцина. фото: freepik
Вакцина. фото: freepik

Російська влада розповіла, що починає реєструвати першу російську вакцину від коронавірусу Covid-19, після того як раніше вакцину тестували на чиновниках. Про це передає видання Meduza. 

Як заявила заступник голови Росздравнадзора Валентина Косенко, цією вакциною прищепили кілька сотень добровольців, у них не виникло серйозних небажаних реакцій на неї.

"Очевидно, що АОКІ, не знаючи ніяких результатів, робить висновки", - сказала Косенеко.

"Вакцину не можна зареєструвати поки не завершені дослідження - ніхто не буде порушувати законодавство", - сказала заступник голови Росздравнадзора. Вона зазначила, що на третій - післяреєстраційній - фазі досліджень вакцини в випробуваннях братимуть участь кілька тисяч добровольців.

Сергій Глаголєв з Росздоровнагляду, в свою чергу, сказав, що в США і ЄС реєструють препарати на ранніх стадіях клінічних випробувань.

"В ході пандемії країни вдавалися до вирішення препаратів у відсутності нормальних рандомізованих досліджень, випадок вакцини Гамалії до таких не належить. У нашому випадку мова йде про ранній допуск на ринок при жорстко контрольованих умовах", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, вчені заявили, що Оскфордьку вакцину можуть випустити вже до кінця цього року.

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