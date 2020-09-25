Антикорупційна рада Зеленського не збирається більше року

Національна рада з питань антикорупційної політики, яку очолив Президент Володимир Зеленський, не збиралася з липня 2019 року, інформує портал statewatch.org.ua.

Зокрема у травні стало відомо, що Національна антикорупційна рада фактично не працює. З травня по вересень Нацрада також не збиралася.

За інформацією наданою Директоратом з питань юстиції та правоохоронної діяльності ОПУ протягом запитуваного періоду засідань Національної ради з питань антикорупційної політики не проводилося.

Нагадаємо, в червні 2020 року відбулися кадрові зміни в антикорупційній Нацраді. Зеленський самостійно очолив раду і ввів туди очільника МВС Арсена Авакова, главу СБУ Івана Баканова, секретаря РНБО Олексія Данілова, керівника Офісу генпрокурора Ірину Венедіктову (за згодою), керівника Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова, спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова та першого віце-спікера Руслана Стефанчук (за згодою), очільника Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького (за згодою) та інших.

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