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25 вересня 2020, пʼятниця, 10:59 10 Документ
Президент 2020-09-25T11:15:01+03:00
Українські Новини
Антикорупційна рада Зеленського не збирається більше року

Антикорупційна рада Зеленського не збирається більше року

Тимофей Борзенко
Президент України, Корупція, Зеленський, Офіс Президента України, Антикорупційна рада
Офіс Президента України. Фото:president.gov.ua
Офіс Президента України. Фото:president.gov.ua

Національна рада з питань антикорупційної політики, яку очолив Президент Володимир Зеленський, не збиралася з липня 2019 року, інформує портал statewatch.org.ua.

Зокрема у травні стало відомо, що Національна антикорупційна рада фактично не працює. З травня по вересень Нацрада також не збиралася.

За інформацією наданою Директоратом з питань юстиції та правоохоронної діяльності ОПУ протягом запитуваного періоду засідань Національної ради з питань антикорупційної політики не проводилося.

Нагадаємо, в червні 2020 року відбулися кадрові зміни в антикорупційній Нацраді. Зеленський самостійно очолив раду і ввів туди очільника МВС Арсена Авакова, главу СБУ Івана Баканова, секретаря РНБО Олексія Данілова, керівника Офісу генпрокурора Ірину Венедіктову (за згодою), керівника Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова, спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова та першого віце-спікера Руслана Стефанчук (за згодою), очільника Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького (за згодою) та інших.

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