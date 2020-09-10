підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
10 вересня 2020, четвер, 14:10 13
Суспільство 2020-09-10T16:00:04+03:00
Українські Новини
МОН пригрозило директорам шкіл штрафами і навіть позбавленням волі за порушення карантину

МОН пригрозило директорам шкіл штрафами і навіть позбавленням волі за порушення карантину

Валерия Драгомирова
МОН, Карантин, Карантин в школах, Карантин в Україні, Адміністративне правопорушення, червона зона
Школярі. Фото: pixabay
Школярі. Фото: pixabay

Якщо школа продовжує працювати в "червоній зоні" і не дотримується правил карантину, директора можуть оштрафувати або навіть ув'язнити.

Про це сказано в повідомленні пресслужби  Міністерства освіти і науки України.

Відомство розіслало керівникам шкіл та керівникам департаментів освіти і науки лист, в якому містилося відповідне попередження. 

Так, в документі зазначено, що в разі недотримання вимог законодавства України про охорону здоров'я керівники навчальних закладів несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законодавства (стаття 80 Закону України від 19.11.1992 №2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я") .

У разі порушення правил карантину громадян можуть оштрафувати від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів, а посадових осіб — від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів.

Штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років може отримати директор у разі, якщо порушення правил призведе до істотного погіршення здоров'я учня.

У разі смерті неповнолітнього керівника установи каратимуть обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права займати певні посади.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні на самоізоляції перебувають 145 класів


Крім того, Івано-Франківськ має намір відкрити школи і дитячі сади 14 вересня, незважаючи на віднесення міста до "червоної зони".

Більше новин про: МОН Карантин Карантин в школах Карантин в Україні Адміністративне правопорушення червона зона

Зеленський вперше за час карантину здійснить закор...
В Україні на карантині перебувають 145 класів, — М...
Поліція поки тільки попереджає порушників карантин...
Що стоїть за бравими рапортами поліції про складан...
МОН пригрозило директорам шкіл штрафами і навіть позбавленням волі за порушення карантину
Порошенко і Зеленський за останніх півтора року вперше з 1995 не роздавали іменних пістолетів
Новини
Здають пляшки, а Крим був захоплений Росією, - Турчинов про здачу Криму 15:45
Причини аварій на залізниці – старі вагони 15:45
Київрада підтримала виділення коштів на зарплатню "Київському метрополітену" та "Київпастрансу", – Кличко 15:43
Інспекція в районі Шумів на Донбасі скасована через зміну вимог Росії і бойовиків, - Офіс президента 15:29
Україна встановила рекорд з експорту соняшникової олії в 2019/2020 15:03
більше новин
Кличко з Пальчевським вийдуть у 2 тур на виборах в мери Києва, - "Соціальний моніторинг" 15:51
Пальчевський вийде у другий тур з Кличком, - "Соціальний моніторинг" 15:58 Прес-реліз
В інтерв'ю Пальчевський набрехав про службу в армії, нахамив журналістці і заперечував свої ж слова про "возз'єднання" з Росією, - фактчекінг ВВС 13:06
Фармацевтична індустрія України стає більш технологічною та інноваційною, - дослідження 19:54
ЗАЗ провів модернізацію і починає виробництво моделей концерну Renault 11:02
більше новин
ДБР закрило кілька справ про можливі злочини Порошенка 10:25
Кіпр перевірить законність отримання громадянства українськими бізнесменами, серед яких Коломойський 16:22
"Нафтогаз" подав три тарифи на газ для населення і бізнесу 12:31
Зеленський. Фото: Офис Президента
Зеленський порівняв медреформу з радянською електронною грою "Ну, постривай! 17:06
Андрій Богдан. Скріншот відео інтерв'ю Гордону.
Богдан розповів, хто може стати наступним президентом України 09:26
більше новин
У Києві виявили 298 хворих на коронавірус за добу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok