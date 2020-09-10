МОН пригрозило директорам шкіл штрафами і навіть позбавленням волі за порушення карантину

Якщо школа продовжує працювати в "червоній зоні" і не дотримується правил карантину, директора можуть оштрафувати або навіть ув'язнити.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Міністерства освіти і науки України.

Відомство розіслало керівникам шкіл та керівникам департаментів освіти і науки лист, в якому містилося відповідне попередження.

Так, в документі зазначено, що в разі недотримання вимог законодавства України про охорону здоров'я керівники навчальних закладів несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законодавства (стаття 80 Закону України від 19.11.1992 №2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я") .

У разі порушення правил карантину громадян можуть оштрафувати від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів, а посадових осіб — від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів.

Штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років може отримати директор у разі, якщо порушення правил призведе до істотного погіршення здоров'я учня.

У разі смерті неповнолітнього керівника установи каратимуть обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права займати певні посади.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні на самоізоляції перебувають 145 класів.



Крім того, Івано-Франківськ має намір відкрити школи і дитячі сади 14 вересня, незважаючи на віднесення міста до "червоної зони".

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