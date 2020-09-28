ЦВК зареєструвала 30-річну дружину екснардепа Капліна кандидатом в депутати Ради

Дружину колишнього депутата Верховної Ради Сергія Капліна Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала кандидатом в депутати Ради на виборах в окрузі №208 Чернігівської області.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ЦВК, передають Українські Новини.

30-річна Владлена Каплін є помічником адвоката, проживає в Полтаві та висувається від партії чоловіка "Партія простих людей Сергія Капліна".

Крім неї, зареєстровані ще 3 кандидати: керівник мережі ресторанів китайської кухні "Брюс Лі" Володимир Нечипоренко з Києва від Партії захисників Вітчизни, директор ТОВ "НТК" Денис Нечепорук з Хмельницької області від партії "Товариш", тимчасово безробітний Віктор Карпович з Житомирської області від партії "Сам за себе".

Всього ЦВК зареєструвала 17 кандидатів у депутати в окрузі №208.

Як повідомляли Українськi Новини, у Києві знайдено мертвим депутата Верховної Ради, члена депутатської групи "Довіра" Валерія Давиденка.

Також Кабінет Міністрів схвалив призначення головою Чернігівської обласної державної адміністрації (ОДА) заступника міністра розвитку громад і територій Анну Коваленко.

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