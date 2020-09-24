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24 вересня 2020, четвер, 18:04 6
Вибори 2020-09-24T19:30:03+03:00
Українські Новини
Три людини з прізвищем кандидата "Слуги народу" братимуть участь у виборах у Чернігівській області, — ЦВК

Три людини з прізвищем кандидата "Слуги народу" братимуть участь у виборах у Чернігівській області, — ЦВК

Виолетта Чайковская
Парламентські вибори, Чернігівська область, Слуга народу
Виборчі бюлетені. Фото: 5.ua
Виборчі бюлетені. Фото: 5.ua

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала другого однофамільця кандидата від партії "Слуга народу" на вибори в депутати Верховної Ради в окрузі №208 Чернігівської області.

Про це свідчить повідомлення пресслужби ЦВК, передають Українські Новини.

"Розглянувши відповідну заяву про самовисування разом з іншими документами і встановивши їхню відповідність вимогам виборчого законодавства, комісія зареєструвала ще одного кандидата в народні депутати України на одномандатному виборчому окрузі № 208 на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року. Ним став Ігор Гунько", - сказано в ньому.

Цей кандидат 1990 року народження, народився та проживає в місті Чернігові, освіта професійно-технічна, тимчасово безробітний.

Раніше ЦВК зареєструвала двох Анатоліїв Гуньків.

Один із них - Гунько Анатолій Миколайович, самовисуванець, 1981 року народження, народився та проживає в Полтавській області, освіта середня, тимчасово безробітний.

Водночас Гунько Анатолій Григорович є кандидатом від партії "Слуга народу" на окрузі.
Він 1976 року народження, народився в Сальному Чернігівської області, проживає в Броварах Київської області, освіта вища, директор ТОВ "Гільдія права".

На парламентських виборах 2019 року він балотувався на сусідньому окрузі № 209 у Чернігівській області від партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" й отримав третій результат - 24,6% голосів.

Загалом ЦВК зареєструвала вже 13 кандидатів у депутати на окрузі № 208.

Серед них лідер Радикальної партії Олег Ляшко, який у 2012 році пройшов до парламенту саме на цьому окрузі, та колишній помічник ексдепутата Ради від РП Олексія Ленського Олексій Оскер, а також блогер Василь Крутчак і депутат Дніпровської міської ради Сергій Суханов (позафракційний після виключення з "Опозиційного блоку" через антисемітські висловлювання).

Як повідомляли Українськi Новини, вибори депутата в окрузі №208 коштуватимуть бюджету 3 млн гривень. Вони пройдуть 25 жовтня в зв'язку зі смертю обраного в ньому парламентаря Валерія Давиденка.

Також 25 жовтня в Україні пройдуть місцеві вибори. Вони відбудуться за новими правилами через вступ в силу нового Виборчого кодексу.

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