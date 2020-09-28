Бойовики завдали ракетного удару по аеропорту Багдада, є жертви

В Іраку бойовики Харакат Хезболла Ан-Нуджаба обстріляли Міжнародний аеропорт Багдада з ракетної зброї у той час, як у Франції скоєно напад на колишню редакцію газети Charlie Hebdo в Парижі.

Як передають Українські Новини, про це в понеділок, 28 вересня, пише Al Arabiya.

За наявною інформацією, випущена бойовиками ракета впала поряд з житловим будинком, який знаходиться біля аеропорту. В результаті вибуху загинули 7 осіб, ще кілька отримали поранення.

Напередодні про проведення атаки заявив лідер організації Харакат Хезболла Ан-Нуджаба в Іраку Акрам аль-Каабі.

Відзначається, що дана атака є однією з безлічі, які відбувалися в Іраку з початку присутності сил США на території країни.

Як повідомляли Українські Новини, посольства України в Азербайджані й в Вірменії закликають українців утриматися від поїздок в ці країни, а тих, хто вже перебуває в цих державах, - не їздити в регіони, наближені до зони бойових дій.

Крім того, уряд Азербайджану заборонив повідомляти про випадки смерті журналістів і лікарів від коронавірусу у засобах масової інформації країни.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини