Азербайджан заборонив ЗМІ повідомляти про смерті журналістів і лікарів від COVID-19

Уряд Азербайджану заборонив повідомляти про випадки смерті журналістів і лікарів від коронавірусу у засобах масової інформації країни. Про заходи покарання наразі нічого не відомо. Про це повідомляє JAMnews.

Як наголошується, журналіст, який опублікував статтю і залишився інкогніто, розповів, що всередині редакцій поширили інструкцію, згідно з якою сайти, що публікують новини про смерті журналістів і лікарів від коронавірусу, будуть карати.

Таке повідомлення з'явилося на тлі інформації про те, що головний редактор Суспільного телебачення Азербайджану Амрах Фаганоглу помер від COVID-19.

Спочатку новину про це поширив сам телеканал, слідом за ним про це написало багато азербайджанських сайтів, але трохи пізніше видалили новину.

Станом на 30 липня в країні зафіксували понад 30 тисяч хворих коронавірусом, з них 438 осіб померли.

Як повідомляли Українські Новини, журналісти заявили, що Угорщина використовує гроші ЄС для систематичної ліквідації свободи незалежних ЗМІ, і фінансування проурядових ЗМІ.