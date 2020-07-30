Азербайджан заборонив ЗМІ повідомляти про смерті журналістів і лікарів від COVID-19

Уряд Азербайджану заборонив повідомляти про випадки смерті журналістів і лікарів від коронавірусу у засобах масової інформації країни. Про заходи покарання наразі нічого не відомо. Про це повідомляє JAMnews. Як наголошується, журналіст, який опублікував статтю і залишився інкогніто, розповів, що всередині редакцій поширили інструкцію, згідно з якою сайти, що публікують новини про смерті журналістів і лікарів від коронавірусу, будуть карати. Таке повідомлення з'явилося на тлі інформації про те, що головний редактор Суспільного телебачення Азербайджану Амрах Фаганоглу помер від COVID-19. Спочатку новину про це поширив сам телеканал, слідом за ним про це написало багато азербайджанських сайтів, але трохи пізніше видалили новину. Станом на 30 липня в країні зафіксували понад 30 тисяч хворих коронавірусом, з них 438 осіб померли. Як повідомляли Українські Новини, журналісти заявили, що Угорщина використовує гроші ЄС для систематичної ліквідації свободи незалежних ЗМІ, і фінансування проурядових ЗМІ.