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25 вересня 2020, пʼятниця, 17:06 11
Європа 2020-09-25T18:53:18+03:00
Українські Новини
Біля колишньої редакції Charlie Hebdo в Парижі скоєно напад

Біля колишньої редакції Charlie Hebdo в Парижі скоєно напад

Александр Савич
Париж, Charlie Hebdo, Франція, Напад на редакцію
На редакцію Charlie Hebdo в Парижі скоєно напад. Фото: pixabay
На редакцію Charlie Hebdo в Парижі скоєно напад. Фото: pixabay

У Парижі скоєно напад біля колишньої редакції тижневика Charlie Hebdo, на яку в 2015 році вже нападали терористи, тоді вони розстріляли 12 осіб через публікації у виданні карикатур на пророка Мухаммеда. Про це повідомляє BBC.

За попередніми даними в результаті нападу 25 вересня було поранено 2 людини. Також за іншими даними поранення зазнали 4 людини.

"Двоє колег курили сигарети біля будівлі, на вулиці. Я почув крики. Я підійшов до вікна і побачив, що одного з моїх колег, залитого кров'ю, переслідує чоловік з мачете на вулиці", - повідомляє очевидець події, передає BBC.

Французька поліція вже затримала двох підозрюваних у скоєнні нападу коло колишньої редакції видання.

"Холодна зброя, що описується як мачете або ніж для м'яса, було виявлено на місці нападу недалеко від бульвару Рішар-Ленуар", - повідомляє BBC.

Повідомляється також, що Charlie Hebdo недавно передрукували скандальні карикатури, через які на редакцію було скоєно напад у 2015 році. Тижневик приурочив це до судового процесу над підозрюваними в нападі в 2015 році.

Як повідомляли Українські новини, у 2017 році редакція Charlie Hebdo отримала погрози через карикатури на ісламського вченого.

Також Charlie Hebdo зобразив Нотр-Дам палаючим на голові у Макрона.

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