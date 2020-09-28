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28 вересня 2020, понеділок, 20:04 7
Події 2020-09-28T21:30:02+03:00
Українські Новини
В Криму у людей будуть примусово викуповувати колодязі і свердловини через дефіцит води

В Криму у людей будуть примусово викуповувати колодязі і свердловини через дефіцит води

Кира Молчанова
Вода, Свердловина, колодязь, Сергій Аксьонов, Вода в Криму
Криниця. Фото: Pixabay
Криниця. Фото: Pixabay

Проблема водопостачання для Криму все ще стоїть дуже гостро, і окупаційна влада півострова вирішила примусово викуповувати у людей колодязі й свердловини, щоб компенсувати нестачу води на півострові.

Про це заявив "глава" Криму Сергій Аксьонов, пише "Новая газета".

Він заявив, що незгодних з продажем примушуватимуть силами прокуратури.

"Вода - це стратегічна сировина. Якщо в цьому випадку є якісь непорозуміння з власниками, підключайте прокуратуру і приймайте рішення. Водопостачання - спільна справа, і вода - [для] всіх, [це] не чиясь власність. Там, де відмовляються - приймайте рішення про примусовий викуп. По-іншому, колеги, не буде. Сьогодні води не вистачає всім", - заявив Аксьонов.

Зараз в Криму відбуваються перебої з водою в Сімферопольському, Ялтинському та Бахчисарайському районах. Місцеві жителі скаржаться, що вода в їх будинку раніше поставлялася за графіком, а тепер поставляється в довільний час. Крім того, ця вода поганої якості. У деяких районах води не було до шести днів поспіль.

Як повідомляли Українські Новини, в анексованому Криму рівень забруднення найбільшої річки Салгир в межах Сімферополя в тисячу разів перевищує норму. Причина цього — каналізаційні стоки.

Тим часом о в Криму затримали 22-річного жителя Одеської області, якого звинувачують в "закликах до здійснення екстремістської діяльності".

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