У анексованому Криму затримали 22-річного жителя Одеської області. Його звинувачують у "закликах до естремізму"

Тоді як ЄС продовжив санкції проти Росії за анексію Криму, стало відомо, що в Криму затримали 22-річного жителя Одеської області, якого звинувачують в "закликах до здійснення екстремістської діяльності". Про це повідомляє прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Санкція статті, за якою звинувачують українця, передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. "Встановлено, що громадянин України на початку вересня приїхав до Криму на відпочинок, і 22 вересня хлопець був затриманий окупантами в м. Євпаторія за нібито публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності на півострові. "Окупаційна правоохоронці" доставили затриманого в м. Сімферополь, де незаконно створений "Київський районний суд м.Сімферополя" обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", — повідомляють в прокуратурі Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Як повідомляли Українські новини, Турчинов заявив, що Крим був захоплений Росією, а не зданий. Також ще в кількох населених пунктах Криму обмежили подачу води.