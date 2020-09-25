У анексованому Криму затримали 22-річного жителя Одеської області. Його звинувачують у "закликах до естремізму

22-річного українця затримали окупанти в Криму. Фото: Прокуратура АР Крим та міста Севастополя

22-річного українця затримали окупанти в Криму. Фото: Прокуратура АР Крим та міста Севастополя

Тоді як ЄС продовжив санкції проти Росії за анексію Криму , стало відомо, що в Криму затримали 22-річного жителя Одеської області, якого звинувачують в "закликах до здійснення екстремістської діяльності". Про це повідомляє прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Санкція статті, за якою звинувачують українця, передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

"Встановлено, що громадянин України на початку вересня приїхав до Криму на відпочинок, і 22 вересня хлопець був затриманий окупантами в м. Євпаторія за нібито публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності на півострові.

"Окупаційна правоохоронці" доставили затриманого в м. Сімферополь, де незаконно створений "Київський районний суд м.Сімферополя" обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", — повідомляють в прокуратурі Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Як повідомляли Українські новини, Турчинов заявив, що Крим був захоплений Росією, а не зданий.

Також ще в кількох населених пунктах Криму обмежили подачу води.

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