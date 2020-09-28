На Південному мосту в Києві частково обмежили рух до 15 жовтня

В Києві частково обмежили рух на Південному мосту в той час, як рух також обмежений і на вулиці Бульварно-Кудрявській у зв'язку з ремонтом. Про це повідомляє КМДА.

Рух на Південному мосту буде частково обмежено до 15 жовтня.

"На Південному мосту починається новий етап оновлення опор і поточний ремонт деформаційних швів. Дорожники працюють в напрямку просп. Бажана.

Протягом 29 вересня будуть виконуватися роботи й на ділянці в напрямку Наддніпрянського шосе.

Під час робіт рух буде частково обмежено (в крайній правій смузі)", - повідомляють в КМДА.

У Комунальної корпорації "Київавтодор", яка здійснює ремонт, перепрошують за тимчасові незручності.

На Південному мосту в столиці частково обмежили рух до 15 жовтня. Там оновлюють опори й ремонтують деформаційні шви. Карта: КМДА

Як повідомляли Українські Новини, з 26 вересня в столиці на 2 тижні частково обмежили рух на проспекті Лобановського через проведення ремонтних робіт.

Також в Києві з 9:00 9 вересня до 5 жовтня буде частково обмежено рух на вулиці Бальзака. Там проводиться оновлення дорожнього покриття.

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