Херсонський губернатор подарував Шмигалю кавун вагою 28 кг. Ягоду з'їли на засіданні Кабміну

Глава Херсонської обладміністрації подарував прем'єр-міністру Денису Шмигалю 28-кілограмовий кавун під час візиту в регіон. Його з'їли всім складом Кабінету Міністрів на засіданні уряду.

Про це Гусєв повідомив в інтерв'ю Українським Новинам.

"Він був приємно здивований. Наскільки мені відомо, на одному із засідань Кабінету Міністрів цей кавун порізали та пригостили урядовців прямо на засіданні", - сказав губернатор.

За його словами, для області це можливість заявити про неймовірні можливості регіону щодо розвитку зрошення, сільського господарства, переробки.

Гусєв зазначив, що кавун важив 28 кг.

Як повідомляли Українські Новини, Гусєв упевнений, що Херсонська область може стати успішним проєктом легалізації грального бізнесу, залучення інвестицій і створення робочих місць. Шмигаль дав доручення розглянути це відповідно до прийнятого закону і зараз область розробляє концепцію гральної зони.

Тим часом херсонський губернатор Гусєв купив квартиру в кредит й назвав її найбільшим придбанням своєї сім'ї.

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