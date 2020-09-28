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  • У Херсонській області хочуть створити регіональну гральну зону, - губернатор Гусєв
28 вересня 2020, понеділок, 16:13 7
Економіка 2020-09-28T18:45:04+03:00
Українські Новини
У Херсонській області хочуть створити регіональну гральну зону, - губернатор Гусєв

У Херсонській області хочуть створити регіональну гральну зону, - губернатор Гусєв

Кира Молчанова
Херсон, гральний бізнес, Юрій Гусєв
Юрій Гусєв. Фото: facebook.com/Husyev
Юрій Гусєв. Фото: facebook.com/Husyev

Голова Херсонської обладміністрації Юрій Гусєв упевнений, що Херсонська область може стати успішним проєктом легалізації грального бізнесу, залучення інвестицій і створення робочих місць. Також Гусєв додав, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль дав доручення розглянути це відповідно до прийнятого закону і зараз область розробляє концепцію гральної зони.

Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"Минулого року, в жовтні, за моєю ініціативою в Херсоні відбувся перший український форум грального бізнесу. Ми залучили до участі в ньому представників з Грузії, де гральний бізнес працює. Саме досвід цієї країни і надихнув нас на те, що Херсонщина може стати успішним проєктом легалізації грального бізнесу, залучення інвестицій і створення робочих місць", - сказав губернатор.

Він зазначив, що під час форуму обговорював з депутатами Верховної Ради ідею створення регіональної гральної зони в Херсонській області.

Як повідомляли Українськi Новини, Президент Володимир Зеленський 11 серпня підписав закон про легалізацію грального бізнесу.

14 липня Рада легалізувала гральний бізнес.

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