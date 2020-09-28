Не вистачило пари місяців стажу. На Тернопільщині чоловік намагався спалити себе в центрі зайнятості

Житель Тернопільщини спробував спалити себе через те, що не зміг отримати пенсію, у той час, як в Дніпропетровській області чоловік з підозрою на COVID-19 викинувся з третього поверху лікарні

Як передають Українські Новини, про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області.

Інцидент стався в понеділок, 28 вересня, в населеному пункті Гусятин. Чоловік, 1961 року народження, прийшов до місцевого центру зайнятості з проханням нарахувати йому пенсію.

В ході перевірки з'ясувалося, що чоловікові не вистачає декількох місяців до необхідного стажу роботи. Подібна відповідь обурила чоловіка.

Він вийшов в коридор центру зайнятості, облив себе бензином і підпалив. В результаті потерпілого доставили в лікарню. Лікарі діагностували опіки 50% тіла.

Як повідомляли Українські Новини, у 2021 році в Україні підвищать пенсії для деяких категорій українців. Заплановано підвищення пенсій в грудні 2020 року й у 2021 році. Збільшення виплат будуть відбуватися в кілька етапів.

Також Міністерство соціальної політики пропонує об'єднати традиційну солідарну пенсію з накопичувальною.

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