підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новини
  • Події
  • Не вистачило пари місяців стажу. На Тернопільщині чоловік намагався спалити себе в центрі зайнятості
28 вересня 2020, понеділок, 18:54 8
Події 2020-09-28T21:00:03+03:00
Українські Новини
Не вистачило пари місяців стажу. На Тернопільщині чоловік намагався спалити себе в центрі зайнятості

Не вистачило пари місяців стажу. На Тернопільщині чоловік намагався спалити себе в центрі зайнятості

Константин Долгий
Національна поліція України, Підпал, Тернопільська область, Опіки, події, самопідпал
Вогонь. Фото: photoshop-master.ru
Вогонь. Фото: photoshop-master.ru

Житель Тернопільщини спробував спалити себе через те, що не зміг отримати пенсію, у той час, як в Дніпропетровській області чоловік з підозрою на COVID-19 викинувся з третього поверху лікарні.

Як передають Українські Новини, про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області.

Інцидент стався в понеділок, 28 вересня, в населеному пункті Гусятин. Чоловік, 1961 року народження, прийшов до місцевого центру зайнятості з проханням нарахувати йому пенсію.

В ході перевірки з'ясувалося, що чоловікові не вистачає декількох місяців до необхідного стажу роботи. Подібна відповідь обурила чоловіка.

Він вийшов в коридор центру зайнятості, облив себе бензином і підпалив. В результаті потерпілого доставили в лікарню. Лікарі діагностували опіки 50% тіла.

Як повідомляли Українські Новини, у 2021 році в Україні підвищать пенсії для деяких категорій українців. Заплановано підвищення пенсій в грудні 2020 року й у 2021 році. Збільшення виплат будуть відбуватися в кілька етапів.

Також Міністерство соціальної політики пропонує об'єднати традиційну солідарну пенсію з накопичувальною.

Більше новин про: Національна поліція України Підпал Тернопільська область Опіки події самопідпал

Глава облпрокуратури Тернополя Петришин заперечує ...
Поліція засекретила розслідування про підпал Tesla...
Смерть 13-річної школярки в Кривому Розі: причиною...
В Одесі затримано чоловіка, який зарізав працівниц...
Заборона на в'їзд іноземців в Україну більше не діє, - Держприкордонслужба
У серпні загальний держборг збільшився на 0,1% до $ 85,1 млрд
Новини
Дощі з сильними поривами вітру накриють всі області. Прогноз погоди на 29 вересня 21:00
Масове невиконання замовлень щодо зерна призведе до того, що Україну назвуть ненадійним постачальником, - УЗА 19:48
На Південному мосту обмежили рух. Фото: kievvlast.com.ua
На Південному мосту в Києві частково обмежили рух до 15 жовтня 19:48
У Києві 18 класів повернулися до занять, ще 272 - продовжують залишатися на дистанційному навчанні 19:38
Херсонський губернатор подарував Шмигалю кавун вагою 28 кг. Ягоду з'їли на засіданні Кабміну 19:36
більше новин
Буксирна компанія "Аксон Шиппінг" виступила з заявою про недобросовісну конкуренцію та чорний піар проти себе 15:30
Кум Ситника оцінив життя вбитої ним людини в 3000 грн, — ЗМІ 18:08
Створена мною моніторингова група в інших руках може стати інструментом для формування корупції, - Ігор Муратов 10:53
Мер Умані Цебрій не зможе балотуватись вдруге через невірно подані документи, - політолог 12:29
СOOP Україна разом із зарубіжними партнерами готується до нової хвилі коронавірусу 12:59
більше новин
Майже 60% жителів Донецької і Луганської областей на місцевих виборах проголосують за ОПЗЖ, - опитування 13:57
Сьогодні в Україні знімають заборону на в'їзд іноземців 00:01
Вакцину від коронавірусу розробили в американській компанії Johnson&Johnson 11:34
ДТП із Сопельник. Фото: vesti-ukr.com
Потерпілі у справі тещі Притули Сопельник подали цивільний позов про виплату їм 5,6 млн гривень компенсації 12:47
НБУ очікує зміцнення гривні з початком продажів нового врожаю зернових 13:31
більше новин
НБУ очікує зміцнення гривні з початком продажів нового врожаю зернових
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok