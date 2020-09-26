Накопичувальні пенсії об'єднають зі звичайними. Скільки будуть отримувати українці за новою схемою

остійний дефіцит у Пенсійному фонді не дозволяє підвищити пенсії українцям до достатнього рівня . І Міністерство соціальної політики пропонують об'єднати традиційну солідарну пенсію з накопичувальною, оскільки п Це означає, що внески будуть робити не тільки роботодавці, а й самі українці.

Про це глава міністерства Марина Лазебна розповіла в ефірі "Українського радіо".

"Ми пропонуємо збалансувати солідарну систему накопичувальним рівнем. Це коли у тебе є власний накопичувальний рахунок, на який щомісяця ти і твій роботодавець платите внески", - пояснила Лазебная.

На перших етапах роботи з зарплати співробітника будуть віднімати 2% і відкладати суму на особливий рахунок. Внаслідок чого внески дозволять людям, які вийшли на пенсію, отримувати більш високі виплати.

Лазебна пояснила, чому колишня система нарахування пенсій не може цього зробити сама.

"Якщо в державі нічого не зміниться, і буде тільки солідарний рівень пенсійного забезпечення, то навіть з великою офіційною зарплатою, виплатою внесків і придбанням стажу, пенсія буде 20-30% від зарплати. Наприклад, зарплата 10 000 гривень - це 3 000 пенсії" , - додала міністр.

Пенсійна реформа в Україні вже запущена. Діє Міністерство соціальної політики. Пенсійний фонд поповнюється за рахунок податків. Однак цього мало, і в ПФУ постійний дефіцит.

Проблему має вирішити накопичувальна система нарахування пенсії. Тоді українців зобов'яжуть самим накопичувати на пенсію. При цьому збір податків в ПФУ теж нікуди не дінеться.

Є ще один варіант забезпечення людей пенсіями - це приватні пенсійні фонди, однак такими послугами користуються тільки одиниці з громадян України.

Як повідомляли Українські Новини, в деяких випадках пенсії можуть зменшити вдвічі.

Стаж, необхідний для отримання пенсії підвищують щороку, тому деяким українцям не вистачає "років", щоб пенсія була нарахована. У Пенсійному фонді пояснили, що робити в цьому випадку .

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини