У трьох знаків зодіаку сьогодні можливі проблеми в справах, — астролог

Тоді як у п'ятницю Раки, Терези і Скорпіони могли позбутися всіх труднощів і тривог, сьогодні Тельці, Стрільці і Козероги зіткнуться з труднощами в справах. Про те, що чекає на представників цих знаків зодіаку в понеділок, 28 вересня, розкажуть Українські Новини.

Телець

Тельців чекає неоднозначний день, протягом якого є імовірність потрапити під вплив самообману. Протягом дня не виключена важлива і важка розмова з кимось із колег, яка врешті-решт піде на користь представникам цього знаку, але спочатку змусити неабияк понервувати. Також в понеділок можуть виникати різні непорозуміння, які будуть пов'язані з невірною оцінкою обставин. Тому зірки радять все прийняті рішення ретельно аналізувати і досліджувати.

Стрілець

У цей день потенціал Стрільців буде на низькому рівні. Будь-які починання і нові справи потребуватимуть великих зусиль, ніж зазвичай. При цьому є ймовірність, що в підсумку результати не виправдають очікування. У цей день зорі радять приділяти пильну увагу спілкуванню з оточуючими, не вірте обіцянкам і стримуйте свої емоції. Також можливі несприятливі знайомства.

Козерог

У Козерогів настане несприятливий період для досягнення запланованого. День досить напружений, можливі нерозумінням між представниками знака та їх колегами. В цей час краще не ризикувати і не виходити за рамки встановлених правил, варто відмовитися від експериментів та інновацій. Зірки радять представникам цього знаку з усією увагою ставитися до свого здоров'я, адже стрес і перевтома можуть негативним чином позначитися на самопочутті.

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