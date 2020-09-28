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  • У трьох знаків зодіаку сьогодні можливі проблеми в справах, — астролог
28 вересня 2020, понеділок, 05:00 6
Lifestyle 2020-09-28T09:00:03+03:00
Українські Новини
У трьох знаків зодіаку сьогодні можливі проблеми в справах, — астролог

У трьох знаків зодіаку сьогодні можливі проблеми в справах, — астролог

Елена Новикова
Гороскоп, поради астрологів, Гороскоп на кожний день, Гороскоп на сьогодні, Поради астролога
Гороскоп на сьогодні. Фото: pixabay
Гороскоп на сьогодні. Фото: pixabay

Тоді як у п'ятницю Раки, Терези і Скорпіони могли позбутися всіх труднощів і тривог, сьогодні Тельці, Стрільці і Козероги зіткнуться з труднощами в справах. Про те, що чекає на представників цих знаків зодіаку в понеділок, 28 вересня, розкажуть Українські Новини.

Телець

Тельців чекає неоднозначний день, протягом якого є імовірність потрапити під вплив самообману. Протягом дня не виключена важлива і важка розмова з кимось із колег, яка врешті-решт піде на користь представникам цього знаку, але спочатку змусити неабияк понервувати. Також в понеділок можуть виникати різні непорозуміння, які будуть пов'язані з невірною оцінкою обставин. Тому зірки радять все прийняті рішення ретельно аналізувати і досліджувати.

Стрілець

У цей день потенціал Стрільців буде на низькому рівні. Будь-які починання і нові справи потребуватимуть великих зусиль, ніж зазвичай. При цьому є ймовірність, що в підсумку результати не виправдають очікування. У цей день зорі радять приділяти пильну увагу спілкуванню з оточуючими, не вірте обіцянкам і стримуйте свої емоції. Також можливі несприятливі знайомства.

Козерог

У Козерогів настане несприятливий період для досягнення запланованого. День досить напружений, можливі нерозумінням між представниками знака та їх колегами. В цей час краще не ризикувати і не виходити за рамки встановлених правил, варто відмовитися від експериментів та інновацій. Зірки радять представникам цього знаку з усією увагою ставитися до свого здоров'я, адже стрес і перевтома можуть негативним чином позначитися на самопочутті.

Як повідомляли Українські Новини, астрологи спрогнозували, які знаки зодіаку стануть щасливішими вже цієї осені.

Крім того, астрологи розповіли, які знаки зодіаку позбудуться проблем і розчарувань  в кінці цього місяця.

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