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  • Через сухе літо херсонські аграрії втратили частину врожаю ранніх зернових
28 вересня 2020, понеділок, 17:32 6
Економіка 2020-09-28T18:45:03+03:00
Українські Новини
Через сухе літо херсонські аграрії втратили частину врожаю ранніх зернових

Через сухе літо херсонські аграрії втратили частину врожаю ранніх зернових

Кира Молчанова
Урожай, Юрій Гусєв, Посуха, урожай зернових
Юрій Гусєв. Фото: facebook.com/Husyev
Юрій Гусєв. Фото: facebook.com/Husyev

Падіння врожаю з ранніх зернових з 34 до 32 центнерів з гектара в області сталося через сухе літо.

Про це Голова Херсонської обладміністрації Юрій Гусєв сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"Дійсно, погодні умови для Херсонської області цього року були несприятливі. Волога в ґрунті менша, ніж минулого року. Відповідно, і врожайність з ранніх зернових гірша, ніж торішня: якщо в 2019 році вона перевищувала 34 центнери з гектара, то в цьому - трохи більше ніж 32", - сказав Гусєв.

Губернатор зазначив, що те ж саме стосується і плодово-овочевих культур - певне зменшення врожайності.

Зокрема, середня врожайність овочів відкритого ґрунту становила в цьому році 252,6 ц/га - це майже на 4 ц/га менше відповідного періоду минулого року.

Саме тому він вважає, що необхідним в цьому плані є розвиток зрошення.

Він упевнений, що це зменшить ризики через погодні умови.

Як повідомляли Українськi Новини, Херсонська область має намір представити концепцію нового українського села 7 жовтня в Кабінеті Міністрів.

Голова Херсонської обласної адміністрації Юрій Гусєв не має наміру брати участь в місцевих виборах 25 жовтня .

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