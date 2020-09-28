Через сухе літо херсонські аграрії втратили частину врожаю ранніх зернових

Падіння врожаю з ранніх зернових з 34 до 32 центнерів з гектара в області сталося через сухе літо.

Про це Голова Херсонської обладміністрації Юрій Гусєв сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"Дійсно, погодні умови для Херсонської області цього року були несприятливі. Волога в ґрунті менша, ніж минулого року. Відповідно, і врожайність з ранніх зернових гірша, ніж торішня: якщо в 2019 році вона перевищувала 34 центнери з гектара, то в цьому - трохи більше ніж 32", - сказав Гусєв.

Губернатор зазначив, що те ж саме стосується і плодово-овочевих культур - певне зменшення врожайності.

Зокрема, середня врожайність овочів відкритого ґрунту становила в цьому році 252,6 ц/га - це майже на 4 ц/га менше відповідного періоду минулого року.

Саме тому він вважає, що необхідним в цьому плані є розвиток зрошення.

Він упевнений, що це зменшить ризики через погодні умови.

Як повідомляли Українськi Новини, Херсонська область має намір представити концепцію нового українського села 7 жовтня в Кабінеті Міністрів.

Голова Херсонської обласної адміністрації Юрій Гусєв не має наміру брати участь в місцевих виборах 25 жовтня .

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