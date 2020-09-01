У двох навчальних закладах Житомира зафіксували спалахи COVID-19

той час як в Україні розпочався новий навчальний рік . В Житомирі у співробітників двох ліцеїв підтвердили захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 у Про це під час брифінгу 31 серпня заявив глава регіонального управління охорони здоров'я Микола Суслик, повідомляє Житомир Ньюс .

За словами чиновника, по одному випадку захворювання на коронавірусну інфекцію виявили серед співробітників ліцею легкої промисловості і міського ліцею № 1.

Під час брифінгу Суслик зазначив, що для контактних осіб в ліцеї легкої промисловості вже провели діагностику за допомогою ПЛР-тестів. Тести 20 контактних осіб показали 3 позитивні результати.

Що стосується міського ліцею, то там виявили 26 осіб, які контактували із зараженим. Їм була проведена ПЛР-діагностика, зараз їх результати проходять перевірку.

Станом на вівторок, 1 вересня, в Житомирській області, згідно з даними МОЗ, підтверджено 3 302 випадки зараження COVID-19. Побороти недугу змогли 1 859 осіб. Від ускладнень, викликаних захворювання, загинули 65 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, в цьому році пандемія коронавірусу внесла поправки в проведення 1 вересня в українських школах. Так, наприклад, традиційні лінійки проводилися лише для новоспечених школярів і то, лише в скороченому форматі.

Крім того, глава Держпродспоживчслужби в Києві Олег Рубан заявив, що після початку навчального року слід готуватися до виникнення безлічі спалахів COVID-19 .

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