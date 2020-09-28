підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
28 вересня 2020, понеділок, 15:59 7
Європа 2020-09-28T17:15:02+03:00
Українські Новини
Підвищення радіоактивного фону зафіксували на території Фінляндії

Підвищення радіоактивного фону зафіксували на території Фінляндії

Константин Долгий
Електроенергія, Фінляндія, Радіація
Радіація. Фото: hdwall.us
Радіація. Фото: hdwall.us

У той час як російська влада заперечує свою причетність до підвищення рівня випромінювання в Північній Європі, на південному заході Фінляндії був помічений сплеск радіоактивного фону. Як передають Українські Новини, про це пише Yle.

Інцидент стався в минулу п'ятницю в районі громад Хоутскарі та Парайнен на островах в Архіпелазького моря.

Повідомляється, що станція моніторингу Управління радіаційної і ядерної безпеки (STUK) зафіксувала перевищення рівня радіаційного випромінювання над Західною Фінляндією.

"У регіоні пройшли досить сильні дощі, і в повітрі присутній природні радіоактивні речовини. Йдеться про продукти розкладання газоподібного радону з ґрунту ", - заявили в STUK.

Зазначається, що перевищення не представляє небезпеки для життя і здоров'я людей. Так, фахівці організації повідомляють 0,15 мікрозіверта на годину, при небезпечному значенні в 0,27 мікрозіверта.

Як повідомляли Українські Новини, раніше на Київщині поліція почала розслідування забруднення повітря радіоактивними елементами через деревину з території Зони відчуження, яка використовувалася як паливо для електростанції.

Також повідомлялося, що в Японії через збої в роботі атомної електростанції з'явилася небезпека виникнення витоку радіації.

Більше новин про: Електроенергія Фінляндія Радіація

У Києві зростає кількість хворих на коронавірус
Зміни в обмеженні роботи транспорту в період карантину не плануються, - Степанов
Новини
Уперше за часів незалежності українська юнацька збірна виборола 2 "золота" на чемпіонаті Європи з академічного веслування 17:13 Фото
Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією повинен стати уроком для України, – Бойко 16:55
Випадки зараження коронавірусом виявили в кількох навчальних закладах Житомира 16:52
Шведський економіст Ослунд заявив, що йде з наглядової ради "Укрзалізниці" 16:48
Херсонська область представить у Кабміні концепцію нового українського села 16:45
більше новин
Німецькі інвестори звернулися до голови СБУ Баканова щодо ситуації з ТОВ "Капітал-Агроінвест" 18:41
Буксирна компанія "Аксон Шиппінг" виступила з заявою про недобросовісну конкуренцію та чорний піар проти себе 15:30
Створена мною моніторингова група в інших руках може стати інструментом для формування корупції, - Ігор Муратов 10:53
СOOP Україна разом із зарубіжними партнерами готується до нової хвилі коронавірусу 12:59
Мер Умані Цебрій не зможе балотуватись вдруге через невірно подані документи, - політолог 12:29
більше новин
Німецькі інвестори звернулися до голови СБУ Баканова щодо ситуації з ТОВ "Капітал-Агроінвест" 18:41
Сьогодні в Україні знімають заборону на в'їзд іноземців 00:01
ДТП із Сопельник. Фото: vesti-ukr.com
Потерпілі у справі тещі Притули Сопельник подали цивільний позов про виплату їм 5,6 млн гривень компенсації 12:47
В Україні оновили карантинні зони. Повний список змін 06:00
Вакцину від коронавірусу розробили в американській компанії Johnson&Johnson 11:34
більше новин
Україні за добу 2,6 тис. нових випадків коронавірусу, померли 37 осіб
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok