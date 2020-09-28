Підвищення радіоактивного фону зафіксували на території Фінляндії

У той час як російська влада заперечує свою причетність до підвищення рівня випромінювання в Північній Європі, на південному заході Фінляндії був помічений сплеск радіоактивного фону. Як передають Українські Новини, про це пише Yle.

Інцидент стався в минулу п'ятницю в районі громад Хоутскарі та Парайнен на островах в Архіпелазького моря.

Повідомляється, що станція моніторингу Управління радіаційної і ядерної безпеки (STUK) зафіксувала перевищення рівня радіаційного випромінювання над Західною Фінляндією.

"У регіоні пройшли досить сильні дощі, і в повітрі присутній природні радіоактивні речовини. Йдеться про продукти розкладання газоподібного радону з ґрунту ", - заявили в STUK.

Зазначається, що перевищення не представляє небезпеки для життя і здоров'я людей. Так, фахівці організації повідомляють 0,15 мікрозіверта на годину, при небезпечному значенні в 0,27 мікрозіверта.

Як повідомляли Українські Новини, раніше на Київщині поліція почала розслідування забруднення повітря радіоактивними елементами через деревину з території Зони відчуження, яка використовувалася як паливо для електростанції.

Також повідомлялося, що в Японії через збої в роботі атомної електростанції з'явилася небезпека виникнення витоку радіації.

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