Поліція розслідує забруднення повітря і земель в Іванківському районі деревиною з Чорнобильської зони

Поліція Київської області розслідує забруднення повітря і земель в Іванківському районі Київської області в той час, як радіаційний фон у Києві та області знаходиться в межах норми.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства, передають Українські Новини.

"У поліцію надійшла інформація про те, що одне з товариств Іванківського району закуповує деревину з Чорнобильської зони, яка за забруднення радіонуклідами перевищує встановлені норми. Надалі ця сировина використовується на теплоелектростанції як паливо", - сказано в ньому.

Працівники слідчого управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 241 (забруднення атмосферного повітря) Кримінального кодексу.

За попередньою інформацією, в діях посадових осіб Іванківської теплоелектростанції можливі порушення нормативно-правових актів та низки законів ("Про відходи", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про охорону навколишнього природного середовища").

В рамках кримінального провадження слідчі поліції спільно з представниками інших відомств провели огляд місця події, під час якого були вилучені зразки сировини, промислових відходів і грунту.

Наголошується, що за результатами експертного дослідження буде прийнято законне і неупереджене рішення.

Триває слідство.

Як повідомляли Українські Новини, мер Києва Віталій Кличко заявив, що забруднення повітря в Києві немає, а є тільки задимлення.

За даннымн сайту моніторингу якості повітря IQAIR, Київ 17 квітня в рейтингу міст за якістю повітря перебувати на першому місці серед міст з найвищим рівнем забруднення атмосфери (AQI)