Росія заперечує причетність до підвищення рівня радіації в Північній Європі

У той час, як радіація в Києві та області в межах норми, у Фінляндії, Норвегії, Швеції та Нідерландах зафіксували підвищений рівень радіоактивності в Північній Європі, джерело якого може знаходитися в західній Росії.

Про це інформує видання AP.

Учені зафіксували ізотопи в деяких районах Фінляндії і південній Скандинавії, а нідерландські чиновники вважають, що джерело радіоактивності може знаходиться в західній Росії.

Експерти вважають, що підвищений рівень радіації став наслідком пошкодження паливного елемента на атомній електростанції.

"Радіонукліди є штучними, тобто вони створені людиною. Склад нуклідів може вказувати на пошкодження паливного елемента на атомній електростанції", - повідомляють нідерландські експерти.

Проте точне джерело викиду радіації визначити не вдається.

Водночас експерти заявляють, що ізотопи нешкідливі для людини.

У Росії при цьому заперечують, що викид радіації стався у них. За словами російських фахівців, завод під Санкт-Петербургом і Калуський завод у районі Мурманська працюють у штатному режимі.

Державна служба з надзвичайних ситуацій заявляє, що рівень забруднення в повітрі столиці України перевищує норму майже в 3,5 раза.

На тлі цього фахівці ще раз нагадали, які продукти виводять радіацію з організму.