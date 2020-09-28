У серпні загальний держборг збільшився на 0,1% до $ 85,1 млрд

Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в серпні збільшився на 0,06%, або на 0,05 млрд доларі до 85,10 млрд доларів у порівнянні з попереднім місяцем.

Про це йдеться в даних Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

Державний і гарантований державою борг на кінець серпня склав 2 338,18 млрд гривень, або 85,1 млрд доларів проти 2 355,08 млрд гривень, або 85,05 млрд доларів місяцем раніше.

Загальний розмір прямого держборгу станом на 31 серпня склав 2 060, 74 млрд гривень (75 млрд доларів) проти 2 072,53 млрд гривень (74,84 млрд доларів) місяцем раніше.

При цьому прямий зовнішній борг за місяць збільшився з 43,12 млрд до 43,53 млрд доларів.

Прямий внутрішній борг знизився з 878,60 млрд гривень до 864,8 млрд гривень (в доларовому еквіваленті знизився з 31,73 млрд доларів до 31,48 млрд доларів).

Гарантований державою борг на 31 серпня становив 277,44 млрд гривень, або 10,10 млрд доларів.

Як повідомляли Українські Новини, сукупний державний (прямий і гарантований) борг України за підсумками 2018 року зріс на 2,6%, або на 2,02 млрд доларів до 78,32 млрд доларів.

Державний і гарантований державою борг України за 2017 рік зріс в доларовому еквіваленті на 7, 5%, або на 5,33 млрд до 76,31 млрд доларів.

За 2019 рік державний і гарантований державою борг збільшився на 6,05 млрд доларів, а в гривневому еквіваленті скоротився на 170 млрд гривень.

При цьому у 2019 році розмір прямого держборгу збільшився на 7,2 млрд доларів, а в гривневому еквіваленті скоротився на 98,9 млрд гривень.

Крім того, держборг в червні збільшився на 3,5% до $ 85 млрд.

Також в новому держбюджеті-2021 хочуть скоротити держборг до 64,6 % ВВП.

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