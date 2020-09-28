Рятувальники попередили про сильні зливи. У річках Карпат рівень води може піднятися до 1,5 метра

Сьогодні, 28 вересня, в Карпатах очікуються сильні дощі, в результаті яких рівень води в річках може піднятися до 1,5 метра. Про це сказано в повідомленні ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру. Так, повідомляється, що при сильних зливах у гірських районах можливе формування значного схилового стоку і локальних селевих потоків. Вранці 28 вересня на річці Прут у Чернівцях синоптики очікують дощовий паводок висотою 0,7-1,2 метра. Стверджується, що він нічим не загрожує. Як повідомляли Українські Новини, за прогнозом Укргідрометцентру, 28 вересня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м\/с, температура вночі +9 ... + 11 градусів, удень +20 ... +22 градусів. На Заході України хмарно з проясненнями, без опадів, тільки у Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях вдень можливі короткочасні дощі, вітер південно-східний, 7-12 м\/с, температура повітря вночі +4 ... +9 градусів, удень +16 ... +21 градусів. Також синоптики прогнозують морози в жовтні та сніг з "бабиним літом" в листопаді.