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28 вересня 2020, понеділок, 10:30 7
Суспільство 2020-09-28T11:15:02+03:00
Українські Новини
Рятувальники попередили про сильні зливи. У річках Карпат рівень води може піднятися до 1,5 метра

Рятувальники попередили про сильні зливи. У річках Карпат рівень води може піднятися до 1,5 метра

Анна Рудык
Погода, Прогноз погоди, ДСНС України, Зливи
Річка Прут. Фото: Вікіпедія
Річка Прут. Фото: Вікіпедія

Сьогодні, 28 вересня, в Карпатах очікуються сильні дощі, в результаті яких рівень води в річках може піднятися до 1,5 метра. Про це сказано в повідомленні ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, повідомляється, що при сильних зливах у гірських районах можливе формування значного схилового стоку і локальних селевих потоків.

Вранці 28 вересня на річці Прут у Чернівцях синоптики очікують дощовий паводок висотою 0,7-1,2 метра. Стверджується, що він нічим не загрожує.

Як повідомляли Українські Новини, за прогнозом Укргідрометцентру, 28 вересня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, температура вночі +9 ... + 11 градусів, удень +20 ... +22 градусів. На Заході України хмарно з проясненнями, без опадів, тільки у Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях вдень можливі короткочасні дощі, вітер південно-східний, 7-12 м/с, температура повітря вночі +4 ... +9 градусів, удень +16 ... +21 градусів.

Також синоптики прогнозують морози в жовтні та сніг з "бабиним літом" в листопаді.

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