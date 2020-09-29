Сьогодні Україну накриє потужна магнітна буря. Як уберегтися від впливу

В останні дні вересня на українців чекає потужна магнітна буря. Про це свідчать дані про магнітні бурі попереджала українська синоптикиня Наталка Діденко Лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН, а також

Так, згідно з опублікованими лабораторією даними, магнітна буря рівня G1 очікується сьогодні, 29 вересня і в останній день місяця - 30 числа.

Крім того, в перший день жовтня утримається збуджена магнітосфера.

Магнітні бурі в кінці вересня-початку жовтня. Фото: Лабораторія ФІАН

Нагадаємо, в дні магнітних бур і коливань у людей з проблемами серцево-судинної системи може підвищуватися артеріальний тиск і іноді загострюються хронічні захворювання.

Щоб організму було легше перенести магнітні бурі і коливання, варто в ці дні уникати стресів, відмовитися від алкоголю і куріння, а також стримати фізичні навантаження.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики прогнозують морози в жовтні і сніг з "бабиним літом" в листопаді.

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