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28 вересня 2020, понеділок, 21:00 7
Суспільство 2020-09-28T21:30:01+03:00
Українські Новини
Дощі з сильними поривами вітру накриють всі області. Прогноз погоди на 29 вересня

Дощі з сильними поривами вітру накриють всі області. Прогноз погоди на 29 вересня

Анна Рудык
Погода, Прогноз погоди, погода в Україні, точний прогноз погоди
Дощ. Фото: pixabay
Дощ. Фото: pixabay

У вівторок, 29 вересня, за прогнозом погоди в Києві хмарно з проясненнями, вдень невеликий дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с, вночі без опадів. Температура повітря вдень +19...+21 градус вночі +10...+12 градусів.

Про це Гідрометеорологічний центр повідомив Українським Новинам.

На заході України хмарно з проясненнями, вітер північно-східний, 7-12 м/с, дощ. Температура повітря вдень +14...+20 градусів, вночі +8...+13 градусів.

У Карпатах дощ, температура вночі +4...+9 градусів, удень +7...+12 градусів.

У Моршині дощ, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +16...+18 градусів.

У Трускавці дощ, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +17...+19 градусів.

У Сваляві дощ, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +16...+18 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +15...+21 градус.

У центрі України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +17...+22 градуси, у Вінницькій області +15...+20 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +17...+22 градуси.

На півдні України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +20...+25 градусів, в Одеській області +18...+23 градуси.

У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +23...+28 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +14...+16 градусів, вдень +25...+27 градусів.

28 вересня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +19...+21 градус, у Дніпрі біля Києва +16 градусів.

Нагадаємо, вже в жовтні піде сніг і вдарять морози: синоптики дали прогноз до кінця осені.

В цілому осінь-2020 на Україні за прогнозом погоди буде і далі аномально теплою і сухою. Перший мокрий сніг очікується не раніше кінця наступного місяця, а поступове похолодання прогнозується тільки в перших числах жовтня.

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